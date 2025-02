“Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después”

Sí, no hay persona en América Latina, e incluso el mundo, que no haya escuchado “Historia de un Amor”, uno de los boleros más románticos del siglo pasado, sin embargo, lo que no muchos saben, es la trágica historia que la inspiró.

Y es que el amor, generalmente, es la fuente más poderosa de las historias.

En concreto, la canción corresponde a la historia de Mercedes Casanova y Fernando Eleta. Mercedes, una mujer que inspiraba luz, murió pidiéndole a su cuñado, Carlos, que no desamparara a Fernando y sus tres hijos.

Carlos Eleta, al ver que la luz de Mercedes se apagaba, desconsolado y sin tener mayores conocimientos de música, comenzó a escribir el que sería uno de los boleros más románticos de la historia.

“Siempre fuiste la razón de mi existir”

La historia detrás de la canción, la recoge la BBC, quien conversó con Aurora, hija del matrimonio, pero quien no alcanzó a conocer a su madre, Mercedes, ya que ella, con 26 años, murió días después del parto.

También hablaron con Raquel, una de las hijas de Carlos, compositor de la canción.

Según relató Aurora, Fernando y Mercedes eran vecinos en el casco viejo de la Ciudad de Panamá. “Ella siempre estuvo enamorada de mi papá”, dijo al medio y agregó que “Es una emoción muy grande saber que ‘Historia de un amor’ sigue viva (…) Fue hecha en homenaje a mi mamá. Mi tío me decía: ‘Tú eres producto de esa última etapa de tu mamá’. Por eso, escuchar la canción siempre ha sido muy emotivo para mí”.

Fernando estaba de viaje en Cuba, cuando llamó a Mercedes y le preguntó “¿Por qué no nos casamos?”, a lo que ella respondió “cuando regreses a Panamá, hablamos”.

Se casaron el 15 de agosto de 1950. En 1951 nació su primera hija, Mercedes, y en 1953, Fernando, su segundo hijo. Sí, los llamaron igual que ellos.

“Creo que a mi mamá le fascinaba la personalidad de mi papá, él la deslumbró desde que era jovencita. La señora que la cuidaba me decía que mi mamá se ponía en el balcón y esperaba que mi papá pasara. Fue un amor platónico de toda la vida”, añadió Aurora.

“Ya no estás más a mi lado, corazón”

Durante los años 50′, un brote de polio afectó al país. De hecho, en 1951 se ordenó el “cierre de todos los parques infantiles y campos de juego de la ciudad”. Para 1954, ya había 3.110 casos en Mesoamérica, añade la BBC.

Mercedes fue una de las víctimas de la polio. Días previos a su muerte, conversó con Carlos, su cuñado, a quien le dijo “Carlos, tú que eres el hermano mayor, por favor, no desampares a tu hermano Fernando y a mis tres hijos (…) yo me estoy muriendo”.

Días antes, había dado luz a Aurora. Horas después del parto, se quejó de que no sentía las piernas. Ya sabía que algo no estaba bien. Fue trasladada hasta el “Hospital de los estadounidenses” en la Zona del Canal.

La conversación entre Carlos y Mercedes ocurrió el 6 de septiembre. Tras cortar, Carlos se acercó a un piano y empezó a componer la canción. No pasó mucho rato, hasta que con apenas 26 años y tres hijos pequeños, Mercedes murió.

Lo que Carlos nunca se imaginó, es que dicha canción, nacida de la muerte de su cuñada y el dolor de su hermano, de quien era muy cercano, se convertiría en un éxito musical.

No la firmó con su nombre, sino que la firmó como “Carlos Almarán”, ya que, según dijo su hija, Raquel, “no se sentía tan seguro de sí mismo”.

“Le pregunté: ‘Papá, tú querías mucho a tu mamá porque le pusiste Almarán a tu canción, ¿te recordaba a ella también?’. Y me respondió: ‘No, yo no quería pasar vergüenza. No sabía a dónde iba a ir esa canción y por eso le puse Almarán, para que no me identificaran tanto a mí”, relató la hija de Carlos.

“Adorarte para mí fue religión”

Carlos y Fernando eran dos polos opuestos. Fernando, por un lado, era más formal, se graduó como ingeniero en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), e incluso fue ministro de Hacienda y canciller de Panamá.

Carlos era bohemio, pero siempre respetó a su hermano, quien pese a ser solo tres años mayor, le decía “El Don”.

“Papá era una persona muy particular (…) Era tremendamente sencillo, muy empático, una persona que no guardaba prejuicios contra nadie, veía a todo el mundo igual (…) Humilde, generoso, muy campechano, chistoso, era muy positivo. Te emanaba vida”, dijo Raquel a la BBC.

Carlos no tuvo formación musical, así que cuando sus amigos músicos iban a su casa, le mostraba sus creaciones y ellos la traducían. Tuvo otros éxitos, sin embargo, para él “Historia de un amor” es “lo más grande que he hecho”, dijo a Raquel.

Fernando y Carlos fueron pioneros de la radio y televisión en Panamá, lo que explica cómo llegó en un inicio a tanta gente. El primero en cantarla habría sido Leo Marini con la Sonora Matancera y en 1955 lo habría hecho Lucho Azcarraga. Ese mismo año llegó a oídos de Libertad Lamarque, quien incluso consiguió un Disco de Oro con la canción.

Raquel cuenta que ha sido reversionada en árabe, chino, francés, hebreo, inglés y ruso, entre otros idiomas.

El “Sol de México”, Luis Miguel, también ha sido uno de los cantantes que la popularizó.

Según la Estrella de Panamá, Carlos murió el 16 de enero de 2013, a los 94 años. Fernando, su hermano, lo hizo el 12 de agosto de 2011, a los 90.

Hoy, sigue sonando en las radios (incluso en la nuestra), una canción pegajosa, nostálgica, llena de un profundo amor, pero con un triste final.