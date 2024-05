Un hombre emprendió un viaje desde España con su caballo, con el fin de recorrer todas las ciudades y países hasta llegar a su ciudad natal, China.

Desde 2022 que Zhixian Xu, tiene a Furion, su caballo blanco. Y desde la misma fecha, decidió tomar una decisión, que para muchos, era una completa locura.

Su plan era claro, quería volver a su ciudad natal en Shandong, China, desde Santiago de Compostela, en España, al lomo de su semental.

La distancia entre ambos países abarca casi 10.000 kilómetros, incluyendo las dificultades de cada camino, con montañas, cambios de temperaturas, clima y situaciones políticas de por medio.

Peregrinar a caballo

Zhixian Xu es un ingeniero de 35 años que estudió y trabajó en Génova, Italia. Durante aquel tiempo, ahorró 10.000 euros y con ellos viajó hasta Portugal a comprar un caballo, consigna La Vanguardia.

Tras comprar al equino, salió desde la plaza de Obradoiro, en Santiago de Compostela, España, con rumbo a China.

“Yo quería ir del Atlántico al Pacífico, sin planes concretos, simplemente me gustaba mucho la idea cuando pensaba en ella y no traté de entender por qué”, explicó para el medio.

Durante el camino hasta su meta, las adversidades del clima y el contexto político de ciertos países, le obligó a tomar nuevas rutas. Como por ejemplo, renunciar a ir por el Este de Ucrania, debido a la guerra y optar por el sur.

En los años de recorrido junto a Furion, pasaron por Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, Polonia, Chequia, Hungría, Eslovenia, Moldavia, entre otras ciudades con bellos paísajes.

“Imagina que coges una tienda y te marchas kilómetros y kilómetros. No hay transportes, ni vehículo de asistencia. No duermes en hoteles, siempre en tu tienda. No hay agua corriente. Esto es así sea verano o invierno. Llueva, nieve o haga sol. Es como subir una montaña cada día”, explicó Zhixian Xu.

Todos su recorrido, hasta la fecha, quedó registrado en su cuenta de Instagram, el cual está lleno de parajes y fotos de él junto a Furion, incluido el inconveniente que lo hizo retrasar el viaje hasta su ciudad natal.

Problemas en el camino

A lo largo de su peregrinación por Bulgaria, un automóvil golpeó al caballo, lo cual le provocó la fractura de su pata derecha.

Claramente Zhixian Xu pensó que la única opción era sacrificarlo, sin embargo, le aconsejaron que lo dejara en manos del doctor, Fabrice Rossignol, un reconocido veterinario de París, especialista en cirugías de equinos.

De tal manera, al tomar contacto con el especialista, este accedió, pero debía retroceder su viaje para volver hasta la ciudad europea, y así sanar la pata de Furion.

Para lograr su nuevo viaje, y frente al poco dinero que mantenía, pidió ayuda en las redes sociales, donde logró que un camión transportara a ambos de regreso a Francia.

Retroceder a Francia y esperar el postoperatorio

Al llegar a la clínica Veterinaria de Grosbois, del doctor Rossignol, operaron de inmediato a Furion y le colocaron una placa por encima del menudillo, por lo que debe permanecer allí durante semanas para recuperarse.

En el proceso del postoperatorio, Zhixian Xu, espera la recuperación de su compañero de aventura, al mismo tiempo que se preocupa por el costo del tratamiento.

“La clínica es más cara que mi manutención en los dos últimos años”, mencionó.

Por lo tanto, para ir en su ayuda, una mujer alemana abrió una cuenta en Instagram para recibir aportes y así ayudarlo a sobrellevar el gasto, explica el medio.

En cuanto a sus planes para volver a China, a través de sus redes sociales, Zhixian Xu, publicó que lo único que espera en este momento es la recuperación de Furion, para luego decidir su próximo viaje o el término de su recorrido.