Medios internacionales dieron cuenta de una extraña situación ocurrida en Bolivia, donde un hombre acusó haber sido enterrado vivo en un ataúd después de una noche de fiesta. La situación se dio luego de una celebración de tintes religiosos cerca de La Paz.

La víctima fue identificada como Víctor Mica, quien luego de beber unas copas perdió el conocimiento, el cual recobró a la mañana siguiente en pésimas condiciones.

“Anoche (el pasado domingo 7 de agosto) era la pre entrada de Villa Victoria. Hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo”, indicó al medio local PáginaSiete.

“Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más, y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y por el vidrio ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir”, agregó.

La víctima es bailarín y suele presentarse en fiestas típicas, por lo que todo habría ocurrido luego que fuera parte de la celebración.

Enterrado vivo en el ataúd

De acuerdo al relato de Mica, el hecho ocurrió en un cementerio cercano a Villa Victoria, donde el ataúd quedó un metro debajo de la tierra.

El sujeto aseguró que fue hasta la policía del lugar para denunciar el hecho, pero los funcionarios no le habrían prestado atención, debido a que aún estaba bajo los efectos del alcohol.

Por lo tanto, el mismo decidió grabar un video y enviarlo al citado medio relatando todo lo que había ocurrido.

“Me han querido meter de sullu, fui ofrecido a la pachamama (tierra) como sacrificio, al parecer”, cerró.

Las autoridades de aquel país se encuentran investigando qué es lo que habría ocurrido después de aquella fiesta.