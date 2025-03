Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, ha generado una nueva polémica, al asegurar que el magnate y su madre pagaron para que se le asignara el sexo masculino.

A través de un mensaje en la red social Threads, Wilson detalló que fue concebida mediante fecundación in vitro, en la cual se determinó su género a futuro.

Recordar que la joven, de 20 años, no tiene relación con su progenitor actualmente. Esto luego que anunciara su transición a mujer cuando tenía 18 años.

“Mi sexo asignado al nacer era una mercancía comprada y pagada. Así que, cuando era femenina de niña y luego resulté ser transgénero, iba en contra del producto que se vendía”, indicó.

“Esa expectativa de masculinidad contra la que tuve que rebelarme toda mi vida, era una transacción monetaria. Una transacción monetaria. UNA TRANSACCIÓN MONETARIA. ¿Cómo es eso legal?”, agregó.

Vivian Wilson on her experience as a feminine child of Musk’s who was transgender. She has previously described how cruel he was to her as a child for being “feminine” and mocking her “feminine voice” the rare times he was with her. This is horrible. pic.twitter.com/qbwIx17JFZ

— riot 🏳️‍🌈 (@rrriot_kitty) March 10, 2025