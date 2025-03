La asesina de la cantante, Selena Quintanilla, asegura que, ahora que cumplió 30 años de su condena, debería quedar en libertad. Incluso, dijo sentirse como una prisionera política.

Yolanda Saldívar, quien actualmente tiene 62 años, fue sentenciada a cadena perpetua por disparar a la cantante tejana, quien era una estrella a nivel mundial al momento de su muerte en 1995. Según Saldívar, el disparo fue accidental.

Un familiar de Saldívar, cuyo nombre no fue revelado, conversó con el The New York Post y dijo que ella siente que ya pagó “suficiente”.

“Ella siente que es una prisionera política en este momento. Ella está lista para salir de la cárcel, porque ella cree que ha cumplido con creces su condena”, añadió la fuente al medio norteamericano.

Hace poco más de una semana, Yolanda dijo en el documental “Selena y Yolanda: Los secretos entre ellas”, transmitido por Peacock, que “fui condenada por la opinión pública incluso antes que comenzara el juicio”.

De fan a asesina de Selena Quintanilla

Yolanda Saldívar no solo era una fanática de Selena Quintanilla, llegó a convertirse en su socia. Todo tomó un giro cuando la cantante descubrió que la mujer habría malversado $60.000 dólares de sus negocios, en específico, tiendas. De hecho, tenía pensado despedirla.

Tras confrontarla en un hotel de Corpus Christi en Texas, Saldívar le disparó a Quintanilla, quien murió desangrada producto.

Según Saldívar, el disparo fue accidental. Tenía planeado dispararse, hasta que las policías lograron convencerla de que se entregara.

Fue sentenciada a cadena perpetua, con la posibilidad de optar a la libertad condicional recién después de 30 años, es decir, en marzo de este 2025.

Al día de hoy, Yolanda sigue diciendo que es inocente de la acusación de malversación de los dineros de Quintanilla. Asegura que sí firmó y giró dinero bajo el nombre de la cantante, pero que era para comprarle boletos de avión para visitar a un cirujano en Miami, con quien, supuestamente, Selena tenía una aventura.

La familia de Selena no respondió a los requerimientos del The New York Post, sin embargo, el padre de la cantante enfatizó previamente en que no creen en la palabra de Yolanda Saldívar.