Luego que se informara el cierre de la investigación contra el actor Cristian Campos por abuso sexual a quien por años fue su hijastra, Raffaela Di Girolamo, se pensó que el caso no llegaría más allá. Pero no fue así.

La revelación del testimonio de la periodista Verónica Neumann, además de las inconsistencias en las declaraciones de Pedro Campos y Simón Pesutic, llevaron a la reapertura del caso.

Ahora, nuevos datos salieron a la luz a través de un reportaje de Canal 13, como por ejemplo los testimonios de los hijos de Cristian Campos, Pedro y Antonio Campos, quienes abiertamente han apoyado a su hermana, Raffaella.

Según señala el reportaje, en su declaración ante el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, Pedro Campos dijo que “Le pregunté a mi madre si cuando ella encontró desnudo a mi padre en la cama de Raffaella, fue el motivo de la separación y ella señaló que en ese momento la relación murió, que esto fue un antes y un después. Yo estaba desbordado, mi mamá me consolaba, después llego hasta la pieza de Antonio, recuerdo que estábamos sentados en el suelo y cuando llegó mi hermana Raffaella a la pieza, con mi hermano Antonio la abrazamos y le dijimos que le creíamos”.

Pero esto no fue todo, ya que lo más complicado, según su testimonio, ocurrió semanas después, cuando junto a Antonio enfrentaron a su padre.

“Lo único que le dije es que si a la Raffaella le pasaba algo o se hacía algo, yo no se lo perdonaría. Mi papá al escuchar eso dijo ‘la Rafa’, con un tono despectivo, después comenzó con una verborrea despectiva para referirse a la Raffaella, decía que la Rafa era una loca, que es ninfómana. Después comenzó a hablar de mi mamá de la misma manera, diciendo que esto era una vendetta, que era por un odio parido”, añadió Pedro en su testimonio.

Pero no solo eso, ya que, agrega la declaración, “Él mostró una cara y una personalidad distinta a lo que había visto de él, yo soy sensible y me encontraba muy agotado ya con la discusión y él dio como una advertencia o amenaza, así yo lo tome por lo menos, nos dijo que si nos quedamos del lado de la Raffaella a él no se olvidaría, y que si esto se hacía público y si la Raffaella lo denunciaba, a él se lo cagarían (sic)”.

Esta discusión ocurrió durante el ensayo para una obra en la que participaría Cristian con Antonio, sin embargo, durante la discusión, este último le dijo que no la realizarían. “Él comenzó a discutir con Antonio por la obra, le dijo esto no se hace, eres un traidor, a mí me dijo ‘chao Pedro’ y se fue. Cuando él salió del portón yo me largué a llorar y Antonio me abrazó, después llegamos a la conclusión de que esto era real”, indicó Pedro.

Antonio Campos contra su padre

El reportaje también recoge las declaraciones de Antonio Campos, el otro hijo del actor.

“Vinieron a mí varios recuerdos, como ver a mis padres cuando yo era muy chico peleando por unas fotos en las cuales estaban relacionadas con mi hermana Raffaella, no sé de donde me enteré eso, o si lo escuché, lo que tengo claro que fue una discusión muy fuerte, en ese periodo yo tenía entre 8 a 9 años, esto fue casi previo a su separación”, consigna la declaración de Antonio, según el 13.

El también actor, indicó que cuando su padre estaba soltero, muchas mujeres pasaron por su departamento, lo que le habría provocado un trauma.

De hecho, relató que su padre tenía un computador con imágenes de mujeres sin ropa, todas jóvenes y no adultas. “Lo noté por sus facciones”, dijo Antonio, quien indicó que “tenía muchas fotos de niñas distintas desnudas, pero no en actitudes pornográficas, en ese mismo computador tenía videos de él teniendo sexo y en esas imágenes se iba cambiando a medida que cambiaba de pareja”, dijo en su declaración.

“Yo alcancé a ver a 2 o 3 pololas en actitudes gráficas, muy íntimas, actitudes de pieza. En un comienzo la curiosidad que me hacía abrir estos archivos (…) me produjo que yo no me pudiera desarrollar sexualmente y por lo cual tuve que realizar terapia”, consigna el testimonio.

Pero algo que desconcertó a los hermanos Campos, fue lo siguiente que les habría dicho su padre, según Antonio: “La frase más importante y que me llamó la atención fue cuando dijo que cómo podíamos pensar nosotros que era ese tipo de persona, ya que si hubiera sido así cuando tuvo su relación con Sandra O’Ryan y si hubiera sucedido algo lo habría hecho con la hija de Sandra que es más guapa que Raffaella, a lo cual mi hermano le dice ‘es una niña’ y mi padre solo hizo gestos en son de desprecios”.

Estas son parte de las declaraciones que se recogieron durante la etapa de investigación, las que deberían sumarse a los nuevos testimonios que prestarán Pedro Campos y Simón Pesutic, luego que desacreditaran lo dicho por la madre de este último, quien dijo que Pedro amenazó a Simón con que si Neumann declaraban en favor de Cristian, su madre, Claudia Di Girolamo, acabaría con su carrera.