Un artículo del Whashington Post publicó una lista de lugares para visitar este 2025. Consultando a expertos, recomendaron a los turistas la ciudad chilena de Valparaíso, pero, ¿realmente es un destino ideal?

Resulta que últimamente las opiniones sobre el puerto principal de Chile no son tan positivas. El medio estadounidense destacó a la ciudad por sus colores, los paisajes y su conexión con Viña del Mar, sin embargo, olvidaron algunos detalles.

“Si visita la zona urbana de Santiago, pasará mucho tiempo mirando hacia arriba; los Andes de puntas blancas y la Gran Torre Costanera, el rascacielos más alto de Sudamérica, nunca se pierden de vista. Si va al oeste, hacia “Valpo”, encontrará vistas igualmente impresionantes del Pacífico desde varios puntos de las empinadas y sinuosas colinas de Cerro Alegre y Cerro Concepción“, parte la reseña.

La recomendación viene entre un conjunto de ciudades turísticas que no son tan aglomeradas. “Seguramente habrá otros turistas, pero hay mucho espacio para recorrer: calles adoquinadas, escaleras que atraviesan parques, estaciones de funiculares“, señalan.

En la misma línea, destacan la estética de la ciudad: “Los pasteles sólidos pintan las casas coloridas que no están cubiertas de grafitis y murales, provocando las galerías de arte y los talleres que se encuentran detrás de cada puerta”.

La variedad de cafeterías y locales de comida chilena también estuvo entre los elogios, aunque no apreciaron tanto las bebidas nacionales. “Si el vino chileno o la cerveza artesanal no te suenan atractivos, visita Oui Oui, un bar de cócteles dirigido por expatriados franceses, para probar una versión de pisco sour con kiwi”, recomiendan.

Por último, la reseña sugiere como “imperdible” un viaje en metro desde Valparaíso a Viña del Mar, para recorrer la llamada “ciudad jardín” y sus playas. “Las palmeras y la fuente de la Plaza Vergara son una cálida bienvenida, a pasos de la estación Viña del Mar. Desde allí, hay una corta caminata hasta el Museo Fonck, donde puedes encontrarte cara a cara con una estatua moai de Rapa Nui”.

¿Qué piensan los turistas de Valparaíso?

Pese a los elogios, aparentemente los turistas que han estado en Valparaíso en el último tiempo, no piensan igual. De hecho, en enero de este mismo año se viralizó una crítica de un británico que visitó el puerto, influenciado por videos y recomendaciones que vio en redes sociales.

Sus opiniones distaron bastante de las de los expertos del Washington Post. El turista, identificado en TikTok como Lloyd Brown, expresó que la ciudad “no es un lugar seguro para visitar” e hizo un llamado a no hacerlo.

“Creo que es importante destacar cuando un lugar no es tan bueno. Nosotros vinimos a Valparaíso viendo un montón de TikToks y de recomendaciones turísticas. Sin embargo, no es como se muestra en internet“, manifestó.

“El lugar es muy, muy sucio. Huele muy mal. Nunca he estado en un lugar que apeste tanto como este“, dijo el visitante, acompañando su video con imágenes de las calles, donde se puede ver a perros escarbando en la basura.

Además, hizo referencia a un comentario bastante repetido sobre Valparaíso: el olor a orina. “Desde que estoy aquí, he visto a cinco personas orinar en la calle, a plena luz del día. Esto no es como cuando gente ebria sale de noche y orina en la calle. No, esto es a plena luz del día. La gente camina a los autos de otras personas y orinan sobre ellos. Es asqueroso. Este lugar está deteriorado“, sentenció.

“Siento que un lugar como este es bastante bonito y peculiar, pero ahora está completamente deteriorado. No hay respeto ni aprecio por este lugar“, continuó.

Brown aclaró que visitó otros lugares de Chile y Sudamérica, pero solo consideró Valparaíso como una mala experiencia. “Aquí es muy, muy diferente. Creo que todas las cosas que se hablan y son recomendadas sobre este lugar se basan en su historia y su pasado. Ya no es así, y no creo que sea seguro estar aquí”, planteó.

Pese a su crítica, destacó el arte, pero sugirió hacer una visita breve. “Hay dos calles turísticas principales que son muy bonitas, con toneladas de graffitis y arte callejero. Si te gusta el arte y los grafitis, te recomiendo que vengas, pero solo por un día“, concluyó.