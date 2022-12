La polémica campaña de Balenciaga dio la vuelta al mundo y todos tienen una opinión al respecto. Pero, ¿quién dio la alerta y el primer paso para comenzar la controversia?

La responsable fue una joven tiktoker de 25 años oriunda de Texas. Brittany Venti, fue la primera en subir un video criticando las fotos de la casa de moda, donde aparecen niños rodeados de elementos sexuales y pertenecientes al sadomasoquismo.

La noche del sábado 19 de noviembre, Venti estaba en búsqueda de noticias de moda para su canal Saturday Supermodel, cuando se topó con la nueva campaña de la colección primavera-verano 2023 de Balenciaga.

La joven quedó realmente impactada con lo que vio. “Pensé, ‘eso es realmente perturbador’”, dijo Venti a BuzzFeed News. “’Están sosteniendo un elemento fetiche. Están promoviendo las perversiones de la gente"”, recordó.

El video que inició la caída de Balenciaga

Al día siguiente, decidió subir un video a TikTok hablando del tema, el que se viralizó y actualmente suma más cientos de miles de reproducciones.

“Por favor, díganme qué producto está promocionando Balenciaga aquí, porque no puedo ser la única que piensa que no es sobre carteras”, comenzó diciendo en el video.

“Esta es una marca internacional promocionando sus carteras con niños sosteniendo fetiches pervertidos”, añadió.

“Yo no sabía que se trataba de carteras. A mí me parece que se trata de sexualizar niños. Me parece que la hipersexualización se ha vuelto tan mal que está afectando a todos, incluyendo los niños”, añadió.

“Los niños no debería estar involucrados en nada sexual. Punto. ¿Por qué siempre es esa la agenda? Involucrar niños en prácticas sexuales. Esto tiene que parar”, comentó.

Una de las cosas que indignó más a la joven, es que Balenciaga, ni siquiera es una marca infantil, “Solo están usando a los niños para comercializar estos fetiches”, sentenció.

De hecho, este fue uno de los temas que habló en sus siguientes videos donde enfatizó en la sexualización de los niños por la industria de la moda.

El mundo reacciona

Su publicación alcanzó mayor relevancia, luego que una seguidora enviara las reflexiones de Venti al comentarista de YouTube Shoe0nHead, quien encontró otros elementos perturbadores menos notorios en las fotos.

Shoe0nHead reveló que otra imagen de la casa de modas se incluía documentos judiciales de un polémico caso ocurrido en Estados Unidos, “Ashcroft v. Free Speech Coalition”, donde Corte Suprema de ese país anuló una ley contra la pornografía infantil.

Aquel litigio data de 2002, cuando el organismo anuló dos disposiciones consideradas “demasiado amplias” de la Ley de Prevención de la Pornografía Infantil, la cual era de 1996. Esto ya, según se expuso, restringían “la libertad de participar en una cantidad sustancial de expresión lícita”.

Desde ahí, el tema saltó a los medios de comunicación, donde Fox News se refirió a la polémica utilizando una “retórica anti-gay y anti trans”, que desató una controversia por su cuenta, afirmó Buzzfeed.

Dos días después del primer video, la campaña era noticia en todo el mundo, siendo criticada duramente y comenzó la “cancelación” de la casa de modas.

Esto llevó a Balenciaga a retirar la campaña y además ofrecer disculpas, lo que dejó más dudas que certezas. En ese punto, la noticia también comenzaba a salpicar a los famosos que eran rostros de la marca, pero que no se pronunciaron al respecto.

Ya el 27 de noviembre, el tema estaba siendo sobreanalizado por las redes sociales, quienes fueron descubriendo aún más detalles perturbadores, incluyendo, lo que, según ellos, sería simbología de pedófilos para referirse a sus víctimas, además de otras demoniacas.

“No sé con certeza si Balenciaga son satanistas o lo que sea, pero puedo ver por qué algunos sacarían esa conclusión”, dijo Venti.

“Creo que su sesión de fotos fue abuso infantil”, cerró.