Balenciaga se encuentra atravesando por la mayor crisis en 103 años de historia. Esto tras su última controversial campaña protagonizada por niños, que incluyó elementos ligados al sadomasoquismo y la pornografía, y según usuarios de redes sociales, hasta simbología y código de pedofilia.

Con cada día que pasa se han ido descubriendo mayores detalles en las imágenes que a primera vista pasan desapercibidos, pero que transformaron el caso de una polémica a una situación extremadamente delicada.

Recordemos que la semana pasada, Balenciaga, una de las casas de moda más importantes de la industria, publicó una serie de imágenes tomadas por el italiano Gabriele Galimberti, quien es conocido por fotografiar a personas rodeadas por sus elementos favoritos.

La empresa decidió utilizar ese concepto, pero agregando su estilo, con el que suelen tratar de romper esquemas. Por lo mismo, en las fotos se ven niños en locaciones que parecen ser habitaciones o su casa, pero adornadas con elementos sexuales, incluyendo peluches con ropa bondage.

Al ver las imágenes, la vista se va de inmediato hacia los muñecos y las caras serias e incómodas de los niños, pero un acercamiento a estas

muestran elementos aún más comprometedores.

Balenciaga ¿se disculpa?

A través de redes sociales se han expandido los detalles como dibujos infantiles poco normales, además de las historias tras profesionales que trabajan en Balenciaga, quienes utilizan perturbadoras imágenes para expresarse a través de sus perfiles en Internet.

“Asumimos plena responsabilidad por nuestra falta de supervisión y control de los documentos en segundo plano y podríamos haber hecho las cosas de manera diferente”, escribió Balenciaga en su cuenta de Instagram como defensa ante las críticas.

“Queremos aprender de nuestros errores e identificar formas en las que podemos contribuir. Balenciaga reitera sus más sinceras disculpas por las molestias que hemos causado y las extiende a sus talentos y socios”, detallaron.

Pero mientras más alzaban la voz, incluso anunciando demandas contra los creadores de la campaña (la productoraNorth Six, Inc. y la compañía del diseñador Nicholas Des Jardins), la furia en el público crecía contra ellos y contra las celebridades que prestaban su rostro para la casa de moda.

Kim Kardashian, una de sus mayores embajadoras, anunció -ante la presión de sus fans- que estaba evaluando si continuaba o no con este vínculo comercial.

“En cuanto a mi futuro con Balenciaga, actualmente estoy revaluando mi relación con la marca, basándome en su voluntad de aceptar la responsabilidad por algo que, para empezar, nunca debería haber sucedido, y en las medidas que espero que tomen para proteger a los niños”, indicó.

Cada elemento una historia

De hecho, una de las principales críticas contra la empresa es precisamente sus disculpas, donde en lugar de entregar una explicación, endosan la responsabilidad a otra empresa, lo que no es comprensible para una empresa de esta magnitud.

En general, casas de moda tan grandes como esta, antes de cualquier lanzamiento se requiere la aprobación de expertos, gerentes e incluso estudios de mercado. Algo que difícilmente se pasa por alto.

Y bien lo saben ellos, pues Balenciaga es una de las marcas que más trabaja con su “branding”, y para ello cuenta con un enorme equipo creativo que se preocupa que cada detalle esté en su lugar para que todos los elementos incluidos en la composición muestre lo que ellos quieren comunicar, de la forma que lo tenían planeado.

En otras oportunidades, por ejemplo, hemos podido ver los diseños de la empresa presentados en medio del lodo, modelos llevando bolsas de basura, carteras en forma de bolsa de papas fritas e incluso vistiendo a Kim Kardashian y Kanye West completamente cubiertos hasta sus rostros, para una gala del MET.

Sea como sea, esta controversia está lejos de terminar y a continuación te dejamos algunos de los detalles más perturbadores descubiertos por los cibernautas.

Balenciaga y una controversia cada vez más turbia

Bien es sabido que, sobre todo en comunicaciones, los detalles hacen siempre la diferencia. Con el paso de los días ha sido el público que ha indagado en los aspectos de segundo plano de la publicidad.

Osos ‘bondage’

Sin duda, este fue el primer símbolo que llevó al público a mostrar una opinión contraria hacia la marca, pensando evidentemente en cuidar la inocencia de los niños.

En efecto son los elementos que quedan más en evidencia al observar la imágenes. En concreto, los pequeños sujetan peluches que, a su vez, visten lencería relacionada a strippers y esclavos sexuales.

Por décadas este tipo de vestimenta, conocida como ‘bondage’, ha estado relacionada con actividades como la prostitución o el sadomasoquismo.

Fechas de condenas a pedófilos

Una de las ideas que más se han replicado tiene relación a la imagen de una habitación que contiene diversas fechas. Todas estas estarían relacionadas a días en que sujetos fueron condenados por abuso sexual de menores o poseer pornografía infantil.

La situación se torna aún peor al notar escrito 5/12/2021, día en que el estadounidense Josh Duggar fue hallado culpable por los delitos de recepción y posesión de pornografía donde aparecían menores de edad.

Duggar fue una exestrella de reality shows en Estados Unidos, quien pasará 12 años tras las rejas por estos delitos, relacionados a… niños.

Ashcroft v. Free Speech Coalition

Se trata de una imagen que a simple vista no contiene nada fuera de lo normal, pero al indagar un poco más cientos de personas notaron que en ella hay un documento que hace referencia a un polémico caso judicial ocurrido en Estados Unidos.

Este es “Ashcroft v. Free Speech Coalition”, en el momento en que la Corte Suprema de ese país anuló una ley contra la pornografía infantil.

Aquel caso data de 2002, cuando el organismo anuló dos disposiciones consideradas “demasiado amplias” de la Ley de Prevención de la Pornografía Infantil, la cual era de 1996. Esto ya, según se expuso, restringían “la libertad de participar en una cantidad sustancial de expresión lícita”.

Michael Borremans

No dirigimos hacia una imagen que reemplazó a la campaña original de menores, que muestra a una mujer sentada en su escritorio con una actitud de empoderamiento. Hasta ahí todo bien, pero ¿Notaste el nombre en el libro?

Este hace referencia a Michael Borremans, pintor belga conocido por sus cuadros donde mostraba a niños desnudos y en actitudes sexualizadas.

Dentro de la foto también es posible apreciar un libro denominado The Cremaster Cycle, que hace alusión a el canibalismo y los rituales satánicos… con niños.

John Phillip Fisher

Nuevamente hay que mirar detenidamente una imagen de la publicidad. En este caso existe una que muestra a un hombre muy relajado en una sala. No obstante ¿Qué pasa con ese cuadro?

En éste se puede apreciar el nombre de John Phillip Fisher, nada menos que el sujeto que en antaño fue acusado de haber abusado de su nieta desde que ella tenía 4 años, siempre en Norteamérica.

El sujeto fue condenado en 2018. En un inicio se mantuvo con libertad vigilada, pero posteriormente un juez cambió esto a presidio efectivo.

Lotta Volkova

Ella es la diseñadora detrás de este polémica campaña de Balenciaga. Volkova nació en Rusia, pero muy joven se mudó a Londres y París a estudiar moda. Ella misma ha asegurado que “lo convencional es aburrido a mis ojos”.

La mujer debió cerrar su Instagram en los últimos días. Sin embargo, muchos dieron cuenta de variada imágenes, dentro de éste, que muestran a niños en actitudes controvertidas, como rituales satánicos o levantando calaveras.

Hasta ahora ella no ha entregado explicaciones por lo realizado en el último periodo.

¿’Baal’ de Balenciaga?

Otra foto de la campaña que ha hecho bastante ‘ruido’. En ella se observa a un pequeño en una habitación, la cual en una orilla posee un objeto con la iniciales ‘Baalenciaga’, evidentemente haciendo referencia a la casa de modas.

No obstante esta sutil modificación hace referencia, no se sabe si intencionalmente o no, nada menos que a ‘Baal’, considerado como uno de los primeros demonios de la antigua Mesopotamia, famoso en la mitología por sus rituales de sacrificios con… niños.

Quizás están aún más cosas por descubrir respecto a esta controversial apuesta de Balenciaga. Lo cierto es que muy pocos han quedado conformes con sus disculpas ¿Será el fin de su osadía y humor negro?.