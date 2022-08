Este miércoles comenzó a viralizarse el video de un hombre venezolano que reside en Chile. Con un tono que demuestra tristeza e impotencia el sujeto, que trabaja en Uber, sostiene sentirse cansado del alto costo de la vida en Chile.

El hombre es Alexander Añez y el registro inició su difusión a través de TikTok, donde recibió gran cantidad de réplicas de sus compatriotas.

“A veces me quiero devolver para Venezuela aunque no haya luz, no haya agua, lo que sea que esté pasando allá, en vez de haberme mamado esto hermano, de trabajar tanto y sentir que no lograi nada”, expuso.

“En el sentido de que saliste para trabajar y claro, para darle estabilizad a tu familia y trabajar, trabajar y trabajar para pagar, pagar, pagar y a veces digo me dan ganas de mandar todo a la mierda y devolverme a Venezuela, aunque no haya luz cada tres horas”, agregó.

Tras eso finalizó: “Es parte de la inmigración dice mucha gente, pero es difícil esto, es difícil, yo le pido a dios que nos dé fuerza a cada uno de nosotros, los inmigrantes, sea de la nacionalidad que sea (…) porque a veces quieres mandar toda a la mierda”.

Según detalló Publimetro, el video generó gran cantidad de reacciones en la mencionada red social, entre chilenos y otros venezolanos.

“No sé quién les vendió el cuento que en Chile es todo fácil y todo plata, acá desde siempre hay que sacarse la cresta para tener algo y endeudado en todo. Lo que pasa es que las apariencias engañan. Y todo lo bueno del país se lo llevan unos pocos, los poderosos de siempre y los que roban”, indicó otro usuario.

Asimismo, un compatriota de Añez sostuvo: “Amigo, eso que usted dice lo sienten muchos y yo mismo, yo sí ya tomé mi decisión de irme, y no por qué me va mal, sino en busca de tranquilidad”.

“Señor Alexander a muchos nos pasa exactamente lo mismo, pero ya gracias a Dios en Noviembre me voy”, agregó otro.