Medios en Argentina dieron cuenta de un polémico hecho ocurrido en la ciudad de Bahía Blanca, donde un joven denunció que fue discriminado en el ingreso a un bar debido a su vestimenta y llevar maquillaje.

Fue así como un joven llamado Diego indicó en su cuenta de Instagram que el guardia del bar “Barone” le indicó que no podía entrar al recinto.

“Quería contarles que no me dejaron pasar a Barone de Bahía Blanca por el maquillaje que tenía”, expuso.

En ese momento el muchacho sostuvo que el trabajador se fijó que llevaba delineado, sombra de ojos y labial, por lo que en ese momento le dijo que “se maquillara menos”.

“Me parece una actitud que para esta época, para este siglo, para lo que vos quieras, no va. Me parece discriminativo y me parece una mierda básicamente. Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación y que no son joda las marchas ni mucho menos. Existe y está todos los días acá. Basta”, sostuvo.

En conversación con la cadena argentina Telefé, Diego sostuvo que esta situación había pasado antes con otras personas en aquel recinto.

“Recibí comentarios de gente que pasó por situaciones similares, ya sea por contextura física, tatuajes. En mi caso, el maquillaje me lo puedo quitar, pero en otros casos no”, haciendo referencia a las personas que son discriminadas por su contextura física o color de piel”, indicó.

Hay que señalar que desde el bar ofrecieron disculpas al joven por lo que ocurrió, aunque también reportaron que nadie de su staff de trabajadores reconoció el hecho.

“Lo llamé a Diego para pedirle disculpas, y las aceptó. Hablé con todo el personal y ninguno me reporto ningún problema en la noche del sábado. Imagínate que si lo llego a descubrir, la persona que lo discriminó va a sufrir una sanción, porque estoy en contra de estas actitudes”, señaló el dueño al citado medio.