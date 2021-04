La pandemia del coronavirus se ha extendido por más de un año, lo que ha obligado a colegios, escuelas y universidades a continuar con la modalidad de clases en línea, con el objetivo de disminuir la movilidad y evitar contagios.

En este contexto, en Argentina se vivió una situación sumamente delicada durante una sesión online de un curso de una universidad, luego que estudiantes y una docente observaran como una alumna fue golpeada por su marido, hecho que ocurrió frente a la cámara del computador.

De acuerdo al diario trasandino Crónica, la joven fue identificada como una estudiante de la carrera de Obstetricia en la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata.

En el archivo policial se indicó que: “Aparentemente la clase era normal, hasta que todos notaron que la victima comenzó a llorar, y ante el impactante cuadro, la profesora le escribió un mensaje”.

Precisamente ese mensaje de la profesora configuró un nuevo antecedente del caso, ya que ahí la estudiante confirmó que había sido víctima de una agresión por parte de su esposo.

“Estoy con mi marido que me acaba de golpear. Y me está vigilando de que no diga nada”, decía el texto.

Esto permitió que dos alumnos pudieron dar aviso a las fuerzas de seguridad ubicadas cerca de la localidad bonaerense de Claypole, las cuales llegaron hasta el domicilio 20 minutos más tarde.

Los efectivos lograron reducir al sujeto y poner a salvo a la mujer, quien actualmente se encuentra residiendo junto a su hijo en la casa de su hermano.

Por su parte, el sujeto fue llevado hasta una cárcel provisional a la espera de su juicio. Desde ya se adelantó que será formalizado por violencia en el contexto familiar.