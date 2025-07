Coca-Cola anunció que este 2025 lanzará una nueva versión de su emblemática bebida, esta vez endulzada con azúcar de caña cultivada en Estados Unidos.

El anuncio llega pocos días después de que el presidente Donald Trump asegurara en su red social Truth que la compañía había aceptado su propuesta de eliminar el jarabe de maíz de alta fructosa, ingrediente tradicional de la fórmula estadounidense desde los años 80.

“Será una gran decisión. ¡Es simplemente mejor!”, escribió Trump durante la pasada semana, quien ha hecho de la alimentación uno de sus frentes de batalla cultural.

"I have been speaking to @CocaCola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. It’s just better!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/9L27oxlYUj

— The White House (@WhiteHouse) July 16, 2025