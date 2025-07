Gracias al registro de una pasajera se dio a conocer que un piloto se disculpó con sus pasajeros tras realizar un brusco giro para evitar un choque con un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea. Según el video, al piloto no se le habría informado la presencia de otra aeronave en la misma dirección.

Tal como reportó The Washington Post, el hecho ocurrió el pasado viernes, pero se dio a conocer este lunes cuando se inició una investigación.

Según consigna el medio citado, el vuelo 3788 de SkyWest, quien operaba como conexión de Delta entre Minneapolis y Minot, Dakota del Norte, había recibido autorización de la torre para aterrizar. Sin embargo, el piloto debió realizar un “go around” (“maniobra de escape” o “aproximación frustrada”), cuando un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea apareció en su trayectoria de vuelo.

Las autoridades de la Fuerza Aérea no entregaron detalles del incidente, pero confirmaron que un bombardero B-52 realizaba un sobrevuelo en la Feria Estatal de Dakota del Norte, que se celebraba en Minot, donde hay tanto un aeropuerto comercial como una base de la Fuerza Aérea.

Piloto explica la situación y pide disculpas

Tras realizar el inesperado giro, el piloto comercial explicó a los pasajeros lo que había sucedido y luego se disculpó por hacer una maniobra “agresiva”, añadiendo que “nadie nos avisó” sobre la presencia de la otra aeronave.

“Esto no es nada normal. No sé por qué no nos avisaron”, dijo el piloto. “En resumen, no fue divertido, pero me disculpo por eso“, añadió, para luego recibir los aplausos de los pasajeros.

“De pronto, el avión da un giro brusco hasta el punto de que íbamos de lado, y en vez de ver el horizonte, estaba viendo pasto”, relató al medio Mónica Green, pasajera que grabó el momento de las disculpas del piloto.

Investigación en curso

“Fue surrealista y desorientador”, dijo, agregando que pese a la maniobra los pasajeros se encontraban tranquilos.

Por su parte, en un comunicado emitido el lunes, la Administración Federal de Aviación (FAA) explicó que los servicios de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Minot son proporcionados por una empresa privada, no por empleados de la FAA.

Sin embargo, la agencia aclaró que los controladores aéreos que trabajan para compañías privadas tienen los mismos requisitos de capacitación y calificación que los controladores de la FAA.

“Estamos al tanto de los recientes reportes sobre aeronaves comerciales y militares operando en el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de Minot. Actualmente estamos investigando el asunto”, señaló la Fuerza Aérea en un comunicado, situación que también investiga la aerolínea.