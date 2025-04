Durante San Valentín, una novia en Perú rechazó casarse con su prometido en pleno altar con la frase "Perdónenme todos, no acecto'", volviéndose viral en redes. Este hecho inesperado la convirtió en protagonista de campañas publicitarias de marcas importantes como de depilación, Papa John's, y OXXO.

Durante San Valentín un fallido matrimonio se volvió viral en las redes sociales. Una novia, quien se encontraba en el altar junto a su prometido, rechazó casarse con él con una frase que causó todo tipo de reacciones en redes, con tal popularidad que le permitió a la mujer ser rostro de destacadas marcas.

Un evento que buscaba celebrar el amor y la unión de parejas en una localidad de Perú, tomó un giro inesperado cuando una de las novias, vestida de blanco y lista para dar el “sí, acepto”, decidió rechazar la boda en el último minuto, evidentemente afectada.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente causó furor en redes, pues la novia mencionó la particular frase “Perdónenme todos, no acecto“, para luego salir corriendo del auditorio mientras el novio y los presentes, no entendian qué pasaba.

Posteriormente en una entrevista para un medio peruano, la mujer reveló que rechazó casarse con el hombre luego de enterarse que le había sido infiel con una mujer de su localidad. “Yo solamente lo quiero, pero no lo amo, él también sabe”, reveló.

La situación logró gran popularidad, a tal punto que meses después la mujer es rostro de campañas publicitarias de importantes marcas de Perú. Incluso, en algunos videos la ‘novia’ aparece acompañada del que sería su futuro esposo, tomando la situación como una humorada.

Actualmente la apodada ‘Novia de Bagua‘, es rostro de una marca de depilación, de la tienda de conveniencia OXXO, del banco de Perú, hasta de la famosa cadena de restaurantes Papa John’s.

Novia fugitiva de Perú es rostro diversas campañas publicitarias