La ciudad de Asuán, en Egipto, está viviendo una situación casi como sacada de los antiguos libros de la biblia, toda vez que casas y departamentos se han visto afectados por una temible plaga de escorpiones, que hasta ahora ha dejado más de 10 muertos.

De acuerdo a lo que reporta BBC, la situación se da por un fenómeno de fuertes e interminables lluvias, las cuales han estado acompañadas por vientos y granizo.

Tal ha sido la cantidad de agua que ha caído en aquella zona que los hábitats de estos arácnidos han colapsado, por lo que muchos han debido buscar refugio en otros lados.

Es así como gran cantidad de ellos han llegado hasta los propios domicilios de los residentes de la ciudad, quienes se han visto amenazados.

Los reportes locales aseguran que cerca de 500 personas han sido atacadas por los escorpiones, por lo que la mayoría debieron ser atendidas en hospitales.

#Egypt : Health official in Aswan has told BBC that the heavy thunder & hail storm there washed scorpions into the streets & people’s homes – causing 400 people to be stung – in the rains scorpions seek refuge anywhere they can… #أسوان #مِصر

pic.twitter.com/zGbWzTNMQn

— sebastian usher (@sebusher) November 13, 2021