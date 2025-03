Entre la noche de este jueves 13 y la madrugada de este viernes 14 de marzo, en el cielo se podrá ver el eclipse total lunar con la llamada “Luna de Sangre”, ¿sabes a qué hora es y cómo verlo en vivo en Chile a través del streaming?

Antes, es importante destacar que un eclipse de Luna es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y el satélite natural, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna.

Para que suceda, el planeta, el satélite natural y la estrella deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan a la luna.

Como explicamos, el eclipse lunar comienza el jueves 13 de marzo en la noche, pero su punto máximo se dará en la madrugada del viernes 14 cuando sea denominada “Luna de Sangre”Qu. Según indica la NASA en su sitio web, los horarios de inicio y término del evento astronómico, en hora de Chile (GMT-3), son los siguientes:

Comienzo del eclipse penumbral: 00:57 AM del 14 de marzo.

Comienzo del eclipse parcial: 02:09 AM.

Comienzo de la totalidad: 03:26 AM. En este punto La Luna se tiñe de un rojo cobrizo.

Punto máximo: 03:58 AM.

Final de la totalidad: 04:31 AM.

Final del eclipse parcial: 05:47 AM.

Final del eclipse penumbral: 07:00 AM