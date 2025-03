Finalmente, Ibai Llanos confirmó la fecha, horario y lugar para la realización del megaevento La Velada del Año 5, una convocatoria para miles de fanáticos que quieren ver a sus streamers favoritos pelear en un combate arriba de un ring o cuadrilátero.

Recordemos que este evento se realiza desde el 2020 y en la edición del año pasado, se realizó ante casi 80 mil personas en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid de España, además de ser visto por millones de espectadores por medio del streaming en plataformas como Twich.

De hecho, las ediciones anteriores de la Velada del Año, ya ha tenido participación de streamers chilenos.

Si aún no sabes de qué hablamos, se trata de la Velada del Año V, un evento de boxeo aficionado entre streamers, que fue creado y organizado por el famoso Ibai Llanos, hace ya 5 años. El evento es retransmitido anualmente y ha conseguido el récord a la retransmisión más vista en la segunda, tercera y cuarta edición.

Pero para esta quinta edición, el creador de contenido anunció cambios. Por ejemplo, se volverá a realizar en un estadio en este 2025, pero una nueva ciudad. Ahora será en el Estadio La Cartuja, de la ciudad de Sevilla, en España, para continuar con la amplia presencia de público.

Otro de los cambios del evento es que por primera vez será una edición nocturna, y que comenzará a las 20:00 horas y se extenderá hasta las 2:00 horas de España.

Para tener presente, la Velada del Año 5 tiene fecha confirmada para el próximo 26 de julio del 2025.

Como informó el medio Xataka, aún no se conocen los precios de las entradas de este evento, que el año pasado llegaron hasta los 180 Euros (casi $180 mil chilenos), y 400 para las entradas VIP.

¿Pero quiénes dirán presente en la Velada del Año 2025? Los combates confirmados por Ibai Llanos son 7, y son los siguientes:

1. Peereira7 vs Rivaldios

2. Perxitaa vs Gaspi

3. Abby vs RoRo

4. Andoni vs Carlos Belcast

5. Alana vs Ari Geli

6. Viruzz vs Tomás Mazza

7. TheGrefg vs Westcol