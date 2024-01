Desde un mosquitero hasta un simple ventilador. Evitar las picaduras de los zancudos no es tan difícil como parece, a pesar de lo molestos que pueden llegar a ser.

El agua, el calor y la humedad son los principales aliados de los zancudos, que cada verano aparecen con un molesto y característico zumbido, que a muchos no dejan dormir por las noches con sus picaduras. Para tener unas vacaciones tranquilas, conoce consejos para que no te piquen los mosquitos y cómo mantenerlos alejados del hogar.

Para saber cómo alejarlos de tu casa, y sobre todo de tu cama, es relevante también saber por qué prefieren picar a unas personas sobre otras y qué los atrae a los humanos.

¿Por qué hay más mosquitos en verano?

Tal como confirmó a BioBioChile, el “bichólogo” Alfredo Ugarte, los responsables de las picaduras no son zancudos, sino zancudas, porque las hembras de esta especie necesitan hemoglobina para terminar la fecundación de sus huevos, mientras que los machos recolectan néctar para tener energía para el apareamiento.

Lo anterior, hace proliferar a los mosquitos en el verano, junto a las altas temperaturas típicas de la época, además de la acumulación de agua que viene desde la primavera.

“Siempre, siempre, siempre, los zancudos están asociados al agua, a aguas estancadas. ¿Por qué? Porque su ciclo reproductivo se hace en el agua. Por ejemplo, en la zona norte de Santiago, en las cercanías de Batuco, de Lampa, donde están esos humedales maravillosos, espectaculares, hay mucho zancudo”.

De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los mosquitos en general tienden a poner huevos en masas de agua permanentes (estancadas) o semipermanentes y en suelos húmedos o en recipientes sobre la línea de flotación.

¿Por qué los zancudos pican más a unos que a otros?

Un estudio publicado en la revista Nature, aseguró que los mosquitos escogen a sus “presas” para las picaduras según el nivel de dióxido de carbono (CO2) y ácido láctico que emiten al respirar. Quienes más emiten estos compuestos son las personas altas, las mujeres embarazadas y quienes hacen ejercicio.

“Lo que atrae a los zancudos es nuestra respiración, nuestro CO2 que nosotros respiramos o que transpiramos”, confirma Ugarte. Así, se desmienten ciertos mitos como que los zancudos son atraídos por los perfumes u otros factores.

“No es ni la luz lo que atrae a los zancudos. Esa es otra cosa superimportante, el clásico ‘apaga la luz para que no entren los zancudos’. Eso es absolutamente errado”.

De igual manera, un estudio del National Center for Biotechnology Information, encontró que el consumo de alcohol, en particular la cerveza, puede hacer a las personas más atractivas para las picaduras de zancudos. El porcentaje que aterrizó en voluntarios aumentó de manera considerable después de tomar de cerveza, en comparación con quienes no la ingirieron.

¿Cómo evitar las picaduras de zancudo?

Entonces, para evitar las picaduras de zancudos, hay que tratar de que se acerquen a nosotros atraídos por el CO2. Para ello, se pueden poner “barreras” físicas, químicas y “trampas”.

El primer caso sería utilizar un mosquitero en las ventanas para que no entren al hogar. El segundo, los clásicos repelentes de mosquitos y otros bichos, los cuales pueden ser para el cuerpo o para el ambiente.

En el sitio web, www.repelenteschile.cl se pueden encontrar una variada gama de repelentes, tanto corporales tipo crema o aerosol y pulseras, que funcionan “haciendo invisible” a la persona para el mosquito, y los electrónicos con ultrasonido o con químicos para el jardín. Los expertos recomiendan usar repelentes con ingredientes como DEET y picaridina, que pueden durar más de cuatro horas en la piel.

Respecto a las pastillas que se ponen en un enchufe, el experto aclara que son útiles, pero que generan una rápida inmunidad. “Hay que entender que los zancudos pueden tener el ciclo hasta en siete días. En un ciclo completo, imagínate, puede haber hasta cuatro o tres generaciones de mosquitos en un mes”.

Otros trucos para que no te piquen los mosquitos

Si lo que quieres es que no te piquen los zancudos, pero con métodos más naturales, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recomiendan plantas que funcionan como repelente. Ejemplos son hierbas aromáticas como la albahaca, el romero y la lavanda alrededor de la casa, ya que desprenden olores que los mantienen alejados.

Otro estudio mexicano explica que los aceites esenciales y sus componentes (de citronela, eucalipto y menta), son una alternativa para controlar mosquitos portadores de enfermedades. Puede ser efectivo mezclar unas gotas con agua y rociar la mezcla alrededor de la casa.

Por último, “el bichólogo” da otro truco que sirve para no ser picado por los zancudos y es “hacerles la pega difícil”. ¿Cómo? Con un ventilador en potencia mínima mientras duermes.

“Funciona muy bien una corriente de aire permanente que pase por arriba de la cama donde uno está durmiendo y de esa forma los zancudos no se te pueden ni siquiera acercar. A los zancudos les cuesta mucho volar donde hay un poquitito de viento. Esos ventiladores de techo, esos que dan vuelta arriba, son ideales”, concluyó.