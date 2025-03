Como cada año, marzo es un mes caótico entre el pago del permiso de circulación y el retorno de las clases. Así, miles de personas- en regiones de todo el país- se encontraron con los “tacos” ya habituales del “Súper Lunes”, y aunque en Santiago solo fue de un 10%, se espera que durante las próximas semanas aumente el flujo vehicular y de usuarios en el transporte público.

La Comunidad Bío Bío preguntó a sus integrantes qué hicieron durante este verano, antes de la llegada del Súper Lunes, con sus familias o amigos. Nos enviaron sus relatos y anécdotas para compartir con ustedes.

Preguntamos a la Comunidad Bío Bío cuáles fueron sus anécdotas “chistosas” del verano 2025

Luis Bravo Melo

Como de costumbre, fui con mi esposa y nieta a la playa. Todo bien y disfrutando del paisaje, pero todo cambió cuando apareció una medusa: la famosa “fragata portuguesa”. Corrimos hacia la orilla y no volvimos al mar, a pesar del susto, la pasamos increíble. Somos de Concepción, y de siempre, nuestra playa favorita es Chivilingo, que está en la Provincia de Arauco, es un lugar tranquilo para ir en familia.

Alejandra Durán

Para no olvidar. Este año, fuimos a la isla San Andrés, Colombia y nos pasó algo muy chistoso. Resulta que, dentro de los panoramas del viaje, estaba una excursión al acuario e islas cercanas. Al regreso, el oleaje estaba intenso y la lancha que nos transportaba chocaba con las olas. La única persona asustada era mi hijo de 18 años, quien siempre se ha caracterizado por ser una persona valiente y sin miedo a nada. Todos, en la lancha, íbamos disfrutando de la aventura acuática, pero él estaba con miedo, su carita aún la recuerdo.

Carlos

Sol, playa y Viña del Mar, la mezcla perfecta. Eso, hasta que llegaron las marejadas a la ciudad jardín y acaparó los medios de comunicación durante las primeras semanas de enero. Y así, con toda la confianza de un veraneante, me acerqué a la orilla y para mi desgracia las olas me botaron, llevándose mis lentes de sol “carísimos”, pero como buen chileno los remplacé por unos de 7 mil pesos, son buenísimos.

Felipe

Se me ocurrió ponerme los patines y andar como en los viejos tiempos. Me fui de vacaciones a Viña del Mar, y además de conocer de cerca cómo actúan “los lanzas”, tomé el desafío de volver a las pistas. Como dicen, es como andar en bicicleta, “nunca pierdes la práctica”, en mi caso no fue así. Con decirles que me caí y olvidé frenar, llegando al Estero de la Marga Marga.

Marcela Ratsch

Este verano la pasamos en casa, pero anécdotas hay de sobra. En una ocasión, planté un melón y esperé meses que creciera, era muy pequeño. Organizamos las vacaciones y partimos a la aventura, y al volver, como diría Carlos Pinto, “nada hacía presagiar” nos encontraríamos con la escena del crimen: mi ilusión de cosechar melón se desvaneció al ver la planta desprendida, y eso no era todo, las hormigas estaban en plena faena de extracción de sus hojas.

Luis

Con mi esposa decidimos pasar nuestras vacaciones en julio, sin embargo, los días estivales la pasamos en nuestra pequeña piscina y de una rica comida. También, nos escapamos a lugares cercanos de nuestra casa, como son las Termas de Jahuel, comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso.

Patricia Eleanor

Viajé junto a mis dos hijos a Monte Águila, región del Bío Bío, al campo de mi hermana. Somos de Santiago y mis pequeños querían conocer el mar, y para ello partimos a Caleta Tumbes que está en la comuna de Talcahuano, un lugar hermoso que tiene una variedad gastronómica a buen precio. Ese día alojamos en una casa de una pareja de adultos mayores, quienes nos contaron su experiencia en 2010, cuando fue el terremoto y posterior tsunami: una familia de mucho esfuerzo y resiliencia. Al llegar a Monte Águila se cortó la luz, sí, el megacorte del 25 de febrero. Mis hijos comenzaron con el síndrome de abstinencia tecnológica, pero logramos distraerlos con la piscina y jugamos carioca hasta que a las 23 horas llegó la luz.

Claudio Salinas

Tengo 77 años, y a pesar de mis siete décadas, me siento vital y con ganas de viajar. Me gusta mucho conducir, y junto a mi esposa, recorrimos el Lago Ranco y Panguipulli. Ella me regaló un pijama, y es tan cómodo que lo tenía puesto todo el día y nadie se percató durante el verano. Emprendimos la ruta a Concepción, Tomé y Dichato, a este último lugar, y como siempre, almorzamos donde “Don Mino” un restaurante que recomiendo para quienes visitan la zona.

María Houston

Aunque no he salido de vacaciones aún, porque pretendo conocer el Valle Las Trancas, región de Ñuble, durante estas semanas he compartido con mi familia y amigos. Fui al cine a ver dos películas que fueron nominadas a los Osacar 2025: Cónclave y The Brutalist. Esta última fue con el auspicio de la Comunidad Bío Bío ¿Cómo así? Participé en el concurso y gané una entrada doble.