Tess Holliday es una reconocida modelo ‘plus size’ estadounidense quien ha marcado tendencias en el mundo de la televisión y el modelaje, principalmente por ser activista del body positive.

Holliday, desde que comenzó a hacerse más popular, inició en paralelo a su carrera, un camino para abrir paso a la inclusión y diversidad, en la cual las personas de tallas grandes sí pudieran entrar en el mundo de la ‘belleza’.

La modelo de 35 años, hace unos años contó cómo inició su batalla contra el sobrepeso, viviendo episodios de bullying, siendo insultada por sus compañeros de colegio, según dijo a The Guardian.

Incluso, la influencer y madre de dos niños, asegura que su padre, con el que ya no tiene ninguna relación, también la atacaba por su peso, pero su madre siempre la apoyó y la animó a perseguir sus sueños como modelo.

Holliday se describe como una activista del body positive y defiende el uso de la palabra ‘gordo’. En su opinión, la gente debería comer todo lo que quiera sin ser marginado socialmente.

No obstante, hace unos días en una entrevista con el programa estadounidense Good Morning America, Tess reveló que sufre de anorexia nerviosa atípica, algo con lo que lleva años luchando.

Sin embargo, luego de dicha revelación, Holliday, quien es conocida por amar y celebrar sus curvas como una “activista del body positive”, recibió apoyo por su honestidad de muchos, pero también ha fue cuestionada por algunos sobre cómo podría amar su cuerpo y también tener un trastorno alimentario.

“He recibido muchos mensajes de personas anoréxicas que están lívidas y enojadas porque sienten que estoy mintiendo. Soy de talla grande, pero abogo por la diversidad y los cuerpos más grandes, por lo que creo que para las personas que me escuchan decir que soy anoréxica fue realmente discordante, difícil y confuso”, expresó al programa antes citado.

Pero la dietista de Holliday, Anna Sweeney, dice que los trastornos alimentarios no tienen que verse de cierta manera. También son extremadamente comunes y afectan a casi una de cada 10 personas.

“No puedes mirar a alguien y saber si está sano o no. Simplemente no puedes. Entiendo que la gente me mira y no encajo con lo que hemos visto como el diagnóstico de anorexia. Pero luego, para mí, eso me dice que hay un problema mayor que en realidad he estado diciendo durante años es que tenemos un parecido, una falta de diversidad y representación en el mundo”, puntualizó la modelo.

“El cielo es el límite. De hecho, siento que puedo asumir las cosas que la vida me está lanzando y he sido más feliz en los últimos seis meses, durante mi recuperación, de lo que he sido en toda mi vida. Me siento completa. Me siento en paz. Realmente me siento en mi poder”, concluyó en la entrevista.

Según la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación de Estados Unidos, hubo un aumento del 41% en los mensajes a sus líneas de ayuda en comparación con el año anterior.

Respecto a lo anterior, la institución también informó cómo durante la pandemia han aumentado los diagnósticos de trastornos alimenticios alrededor del mundo, debido a los padecimientos de estrés y ansiedad, sobre todo en jóvenes.

Sobre la anorexia nerviosa atípica

La anorexia nerviosa atípica cumple los criterios para la anorexia nerviosa. Las características incluyen restricción de alimentos que conducen a la pérdida de peso, miedo intenso a aumentar de peso y alteración en la forma en que se experimenta el peso o la forma del cuerpo.

Está caracterizada por serias alteraciones en la conducta alimentaria, como son restricción de la ingesta o atracones, así como por excesiva atención o preocupación por la imagen corporal y peso. Además de sus efectos sobre el bienestar psicológico, pueden tener efectos

potencialmente devastadores sobre la salud.

Sin embargo, en el caso de la anorexia atípica, quien lo sufre puede tener un peso normal o sobrepeso, y padecer dismorfia corporal, caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas, según se explica el sitio de la Clínica Mayo.