Como muchas cosas que la red social TikTok ha hecho viral, la piedra de alumbre se ha vuelto viral entre los usuarios, la cual promete ser un desodorante natural sin los contenidos químicos que tienen estos productos convencionales, además de ser los preferidos por las personas naturistas.

Este popular producto es un mineral compuesto por aluminio y potasio, y se puede utilizar tanto en formato barra (la piedra en sí) o incluso en polvo. no contiene alcohol ni perfume u otros compuestos químicos que se añaden a los desodorantes.

A la piedra de alumbre se le han otorgado diversos usos desde hace siglos. En la medicina, se utilizó como un producto astringente (es decir, ayuda a secar los tejidos donde se aplica) en diferentes enfermedades, como antibacteriano en úlceras de la piel y como calmante para dolores de encías. “Su uso cosmético comenzó a hacerse popular, ya que como constituye un antibacteriano, al contacto con la piel de las axilas, actúa controlando la replicación de bacterias de la zona, responsables de la Bromhidrosis o mal olor axilar”, explica Irene Araya, dermatóloga del Hospital de la Universidad de Chile.

Además de su uso como desodorante, la piedra de alumbre ayuda en el proceso de cicatrización debido a su composición. Gracias a esta propiedad actúa reduciendo la cantidad de secreciones que se puedan generar en la piel y mejorando la cicatrización, según se indica en el sitio Cuídate Plus.

Su uso es más bien sencillo. En seco, las piedras de alumbre se mantienen neutras, pero en contacto con el agua o la piel húmeda por el sudor y en un medio ácido (como el sudor) el alumbre se disuelve y libera iones de aluminio. Así se obstruyen los poros, consiguiendo el efecto esperado en un antitranspirante.

Si bien este desodorante se ha viralizado por personas que lo han utilizado, existe otra parte de los usuarios de internet que advierten posibles efectos adversos. Sobre esto, la doctora Araya señala que “no existen muchos estudios al respecto, pero en pieles muy sensibles puede generar cierto grado de irritación o dermatitis. Es preferible usar productos dermocosméticos probados y que incluyan este compuesto (aluminio), ya que se podría evitar esta complicación”.

Con respecto al riesgo de cáncer de mama ante el uso de desodorantes que contienen sales de aluminio, la especialista indica que en realidad no hay estudios concluyentes del tema, así que en este caso no se aplicaría este riesgo.

Diferencias con un desodorante convencional

Los desodorantes convencionales son productos elaborados químicamente cuya función es reducir el olor de la transpiración y en algunos casos controlar el exceso de esta. “La piedra de alumbre es una sal que contiene aluminio y potasio, a la cual se le atribuyen efectos antibacterianos, pero en sí, no posee efectos antitranspirantes”, dice la experta.

Sobre la diferencia con un desodorante común, es que desde el punto de vista dermatológico, “sería más seguro el uso de un producto que cumpla con las exigencias de la Autoridad Sanitaria, en cuanto a la seguridad de los pacientes”, sostiene Araya.

No obstante, la dermatóloga puntualiza en que a la hora de adquirir un desodorante, es importante fijarse en que cuente con certificación del Instituto de Salud Pública (ISP) para su venta y que la fecha de caducidad sea la adecuada. “Por otro lado, en aquellos pacientes con piel sensible, se les recomienda evitar desodorantes que contengan alcohol, sales de aluminio o fragancias, ya que pueden actuar generando una dermatitis”.

Detractores de la piedra de alumbre

Como se dijo anteriormente, los compuestos de este producto hacen que algunas personas desconfíen al momento de aplicarlo directamente. Según la química estadounidense Stephanie Greewood, uno de los problemas está en el proceso de fabricación de las piedras de alumbre.

En su sitio web Chemical of the Day sostiene que, “las compañías no van a una cueva y excavan para sacar los cristales del suelo. El alumbre no se encuentra en suficiente cantidad en la naturaleza como para hacer eso y venderlo. Las piedras de alumbre son sintetizadas en una fábrica o laboratorio”.

En una investigación realizado por la Universidad de Reading, Aluminium, antiperspirants and breast cancer, se asegura que “el aluminio tiene un perfil genotóxico, capaz de provocar alteraciones del ADN y esto sería coherente con un papel potencial en el cáncer de mama. aunque hacen falta más estudios sobre el efecto a largo plazo de la exposición al aluminio. Establecer la absorción dermal en el área del pecho y si un nivel bajo de absorción pudiese tener un papel”.

En otro estudio de la Universidad de Poiters, el Doctor Olivier Guillard, investigador en bioquímica y toxicología, explica que “no porque una sustancia sea natural deja de poseer las propiedades de las sales de aluminio fabricadas y comercializadas por la industria química”. El especialista recomienda estudiar más a fondo la posible toxicidad del aluminio y aboga por la “reducción de las concentraciones de aluminio en los desodorantes”.

Ambos estudios concluyen que independiente de los componentes naturales, esto no es sinónimo de “inocuo”, por lo que es mejor atenerse a lo que esté certificado por autoridades de salud pública.