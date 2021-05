El exlíder nacional de la DC por cinco años (2010-2015), diputado y luego senador hasta marzo de 2018, Ignacio Walker, dice en entrevista con BioBioChile que hoy está “fuera del área chica” en política y dedicado a la actividad académica.

Sin embargo, su paso por diferentes cargos de relevancia nacional y en su colectividad, avalan la opinión de Walker respecto de la carrera presidencial. Especialmente en la DC, donde una decisión que parecía zanjada, con la senadora Ximena Rincón como carta falangista segura a La Moneda, al parecer hoy no está escrito en piedra como se pensaba.

“El escenario presidencial está abierto”, afirma el exparlamentario por Valparaíso ante la consulta de BBCL sobre qué debería hacer la DC en el caso de que Provoste siga potenciando su nombre como opción a Jefa de Estado.

Además, el también excanciller de Ricardo Lagos analiza la situación actual del país y del gobierno, donde asegura que el acuerdo de los “mínimos comunes” será clave para salir de la crisis por la pandemia que se vive en Chile.

Candidaturas Presidenciales

-Hay casi 20 candidatos presidenciales, en que incluso hay algunos que dicen que de ellos podría no salir el próximo Presidente ¿Cómo analiza el escenario?

Tenemos 18 candidatas o candidatos presidenciales, pueden haber más, pero declarados, sobre la mesa, esa cantidad ¿Qué dice la encuesta Cadem de esta semana? Los candidatos de derecha suman 35%, si se suman Matthei, Lavín, Kast, Desbordes, Briones y Sichel. Entonces, la derecha tiene un poco más de un tercio. Si se suman los del otro lado, Pamela Jiles y Daniel Jadue, llamémoslo el polo populista-comunista, no quiero ser peyorativo, pero no sé otra manera de definirlo, suman 29%. Ahí hay otro tercio ¿Cuál es el problema nuestro, de la centro-izquierda de la oposición la Unidad Constituyente, la lista del Apruebo? Es que nuestros candidatos suman 13%, Yasna Provoste, Ximena Rincón, que ojo, juntas suman 7%, Heraldo Muñoz 3%, Paula Narváez 2% y Pablo Vidal 1%. Y, si uno mira la encuesta del CEP, la semana pasada, el 41% de los chilenos se define de centro, hipótesis que planteo, la polarización en la elite política y en los partidos, en el gobierno y en la oposición, no se compadece con la polarización que hay abajo.

-Entonces…

El centro está huérfano de representación política. Por lo tanto, como DC, de oposición, de la lista del Apruebo y de Unidad Constituyente, la única alternativa inteligente es una candidatura común de Unidad Constituyente, surgida de una primaria legal en julio y con la que lleguemos a primera mayoría, para tratar de apelar al centro. Si nos seguimos corriendo a la izquierda, chao, olvídense, ya ganó la derecha. Pero, si logramos entender que hay un centro huérfano de representación política y mi partido es el centro de centro izquierda y nos dejamos de tonteras en la oposición, podemos tener una muy buena opción a la segunda vuelta.

-Pero de todas las candidaturas que hay en centro izquierda, al parecer, ninguna proyecta, hasta ahora, la sensación de que puede aunar a la oposición…

Olvídense primero de la tesis de la unidad de la oposición, porque eso no existe. Daniel Jadue y Pamela Jiles ya están en primera vuelta y ya no hubo unidad en la oposición. Además, son 13 partidos políticos de izquierda, más la DC. Siempre he dicho que la unidad de la oposición es la izquierdización de la oposición y eso favorece a la derecha. Eso porque los votos de centro, si la oposición se izquierdiza ¿Dónde se van a ir? A la derecha pues, si Piñera ganó con 55% de los votos y sacó 36% en primera vuelta. Muy sencillo, cuando fuimos con Alejandro Guillier, mi candidato, porque soy disciplinado, la gente se asustó y corrió a votar y ¿Por qué se asustó? Porque nos izquierdizamos. Acuérdense que el Frente Amplio tenía 20 diputados y le quedan 11, se ha ido desarmando y si va ahora a una primaria con el PC, se acabó. miren la elección en Madrid.

-¿Qué debería ocurrir?

En suma, raya para la suma, la centro izquierda, la Unidad Constituyente, la Lista del Apruebo, la DC, el PPD, el PS, Ciudadanos y Nuevo Trato, tenemos que ir a una primaria en julio, quedan 2 meses, tratar de levantar cabeza con convicción, porque si seguimos renegando de todo lo que hemos hecho en 30 años, la gente va a mirar para otro lado.

¿Presidenciable DC?

-Sobre las candidaturas presidenciales de su partido, se pensaba cerrada la puerta, pero algunos militantes de su partido apuntan a que no es así, ante la irrupción de la senadora Yasna Provoste, ¿cree que la DC debería evaluar su decisión y darle espacio a la presidenta del Senado?

Conozco a mi partido, soy nacido y criado en la DC, fui cinco años presidente y nuestro partido es muy institucional. O sea, nuestra candidata presidencial es Ximena Rincón. Yo voté por Alberto Undurraga, pero en la primaria de enero, con 27 mil personas, ganó Ximena Rincón. Ella es la candidata a presidenta de la DC. Primera afirmación.

-Y la segunda afirmación…

Ximena Rincón, Heraldo Muñoz, Paula Narváez y Pablo Vidal suman 9%, es decir no hemos podido levantar cabeza. Tercera afirmación, evidentemente que Yasna Provoste es un liderazgo emergente, en fase de ascenso que, si se logra un acuerdo entre el gobierno y la oposición, entiéndase la Mesa del Senado, sin duda que es un liderazgo que marcar mucho en adelante. Lo dejo hasta ahí, porque el resto es especular, pero la política es muy fluida y eso lo entienden Ximena Rincón, Heraldo Muñoz, Paula Narváez, Pablo Vidal y los dirigentes de los partidos.

-Si la senadora Provoste sigue su ascenso y persiste una especie de ceguera política en la DC de mantener sin cambios una decisión, ¿Qué debería pasar en el partido para que la senadora Provoste pueda asumir esa responsabilidad?

No hay ceguera en la DC, es un partido que ha hecho las cosas bien, con una primaria tremenda, tenemos candidata presidencial. En segundo lugar, cuando digo que la política es fluida ¿Qué pasa si hay un acuerdo entre el Presidente y la Mesa del Senado y ese acuerdo recibe una tremenda aprobación ciudadana y sube el liderazgo de Yasna Provoste? Un símil ¿Cuándo subió el liderazgo de Michelle Bachelet? Fue cuando se subió a un tanque, como ministra de Defensa. Imagínense a Yasna Provoste, como presidenta del Senado, que es el segundo cargo, luego del Presidente, que hay un acuerdo con Sebastián Piñera y ese acuerdo significa una solución concreta y que haya paz social y podamos seguir tranquilos con el proceso constituyente ¿Qué pasa en ese escenario, si la propia Ximena Muñoz, Paula Narváez, Heraldo Muñoz y Pablo Vidal, le piden un gesto un gesto a Yasna Provoste? Estoy especulando, pero la política es así, porque todos los personajes que he nombrado están pensando en Chile. Entonces, esto está abierto, el escenario presidencial está abierto.

-¿A usted le gustaría que Yasna Provoste fuera la candidata de su partido?

Yo soy muy institucional, este es mi partido, vamos a tomar una decisión colectiva. Ximena Rincón es nuestra candidata, pero evidentemente, que como la política es fluida y los liderazgos se prueban en momentos de crisis, ese es el tema. Hoy estamos sumidos en una crisis institucional, evidentemente que, si la foto del Presidente Piñera, Yasna Provoste, presidenta del Senado, y Diego Paulsen, presidente de la Cámara, eso trae consecuencias. No me pregunten por lo que yo quisiera, además de que conozco a Yasna Provoste de toda una vida, fuimos ministros en el periodo del Presidente Lagos, el cariño que le tengo a ella, a Ximena Rincón y a Claudio Orrego, candidato a gobernador. Tengo mucha confianza en que la DC está colocada en una situación muy inédita, en que la presidencia y vicepresidencia del Senado, es decir, toda la mesa directiva, es DC, Yasna Provoste y Jorge Pizarro, que están haciendo lo que hay que hacer para buscar un acuerdo patriótico. Lo dijo Yasna Provoste, que no se humilla quien pide por bien de la patria, citando la frase famosa de Eduardo Frei Montalva, en su gobierno. Me quedo hasta ahí, a buen entendedor, pocas palabras.

-No se quede hasta ahí, hay una sensación política…

Me quedo hasta ahí, los liderazgos surgen y se consolidan en los momentos de crisis y estamos en un momento de crisis, en que el Presidente y la Mesa del Senado, Yasna Provoste, Jorge Pizarro y Diego Paulsen, por el lado de la Cámara de Diputados, se les colocó ahí, en este trance histórico. Tenemos un acuerdo institucional, que es entre el Gobierno y el Parlamento ¿Qué puede surgir ahí? Creo que he sido claro.

-¿Para que sea candidata Yasna Provoste, debe renunciar a su candidatura la senadora Rincón? ¿o no?

No le pueden pedir a una persona que fue ratificada en una primaria de 27 mil personas que renuncie, quién puede plantear eso. Lo que estamos planteando es que, en esta política tan fluida, donde está todo abierto, pueden surgir situaciones que todavía no están sobre la mesa, a buen entendedor pocas palabras. La gente que lee estoy seguro que entiende lo que digo, porque la política para mí es un proyecto colectivo, institucional. Ximena Rincón es mi candidata presidencial, pero dejo abierto la opción que mencionó porque la política es fluida.

Ni tan lejos, pero no tan cerca

-Fuera del área chica en política, como usted dice en que se encuentra hoy, ¿Cuál es su diagnóstico de lo que ha visto del Chile de la pandemia?

El Chile de la pandemia da cuenta de una crisis sanitaria, económica y social. ¿Cuál es nuestro problema a diferencia de otros países democráticos en el mundo? Esa crisis se da en el contexto de una crisis institucional. Ese es el gran problema que enfrentamos hoy. Un cuestionamiento radical, muy de fondo, de las instituciones en general, pero de las instituciones políticas en particular, Gobierno, oposición, partidos políticos y Parlamento. Entonces, el desafío es mayor.

-Bajo esa perspectiva, ¿Qué ha visto del Gobierno, con un apoyo que suma un 9%, según encuestas?

Partamos de la base de que el Presidente y el Gobierno están en el suelo, según todas las encuestas y evaluaciones de medición pública. Pero, la oposición, donde me ubico, no puede cantar victoria, porque el nivel de aprobación es de 8 o 9%, estamos ahí y los partidos políticos en un 2%. Entonces, ¿Cuál es el problema? Que la responsabilidad principal es del gobierno, porque a la oposición le puede pedir muchas cosas, pero hay una sola cosa que no puede pedirle y es que gobierne, especialmente en un régimen presidencial. Con un presidente y gobierno en el suelo, hay que ver cuáles son los recursos políticos de que disponemos para salir adelante y ahí lo único que hay sobre sobre la mesa, es la mesa del Senado. Eso, es porque en la Cámara Alta y en la Cámara de Diputados hay mayoría en la oposición, pero en la mesa del Senado, a diferencia de la Cámara Baja, está representada institucionalmente toda la oposición, los 21 senadores apoyan la gestión de Yasna Provoste y Jorge Pizarro en la mesa del Senado.

-Entonces…

¿Qué es lo que se impone hoy? Un acuerdo entre el Presidente de la República y la mesa del Senado, que es el espacio institucional de la oposición. Acaba de morir Humberto Maturana y la tesis que él trabajó toda su vida es que, desde nuestra biología, como seres humanos, surge una tendencia hacía la cooperación, colaboración, más que hacía la competencia. El mejor homenaje que le podemos rendir a él es apostar a la cooperación. Eso significa el acuerdo y el diálogo, la legitimidad del otro. En eso estamos.

Falta poco para confirmar si Walker conoce tanto a la Democracia Cristiana… y acierta.