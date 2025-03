El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, explicó sus dichos en los que cuestionó a la Fiscalía, apuntando a las filtraciones de información, como en el caso de los chats entre Karol Cariola e Irací Hassler, en los que presuntamente alguien estaba “moviendo plata“.

Las nuevas declaraciones de la autoridad regional llegan después de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, lo instara a llevar los antecedentes que sustentarían lo dicho por Orrego directamente a la justicia.

Cabe recordar que en diálogo con CNN Chile, Orrego manifestó que le parecía “gravísimo” que toda la información que llega a la Fiscalía termine en la prensa. “Habla muy mal del Ministerio Público que no pueda realizar ninguna investigación de manera secreta“, aseguró el gobernador de Santiago. Además, señaló que alguien “estaría moviendo plata“.

Tras ser consultado sobre si se refería a alguien de la Fiscalía, Orrego respondió diciendo que todas las semanas había una filtración. “La verdad es que uno se pregunta, ¿aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que tiene que comprar favores por la prensa?“, planteó.

Orrego continuó sus declaraciones emplazando al fiscal nacional, Ángel Valencia, a investigar la situación. “Porque o paran las filtraciones de todo tipo de información de la Fiscalía o simplemente esta va a perder credibilidad“, avisó el gobernador de Santiago.

El fiscal de la Fiscalía Nacional habló con Radio ADN, medio en el que se refirió a los dichos de Orrego y los instó a “denunciar y acompañar sus antecedentes a la justicia“. Ángel Valencia calificó de “muy grave” lo declarado por la autoridad regional.

Por lo tanto, afirmó que el deber de Orrego era llevar los antecedentes que tenía a la justicia. Y si no los tenía, sería aún más grave, ya que sería una “imputación injuriosa o calumniosa“. Esta afectaría y/o ofendería a “los más de 4.500 funcionarios del Ministerio Público, particularmente a los fiscales“, expresó el fiscal nacional.

Además, descartó preliminarmente alguna acción legal, puesto que no la creía “necesaria”. Esto, ya que según su criterio, “Todavía podría dar una explicación si se malentendieron sus palabras”. Estas palabras de Orrego llegaron durante esta tarde a través de su cuenta de X.

El gobernador de Santiago utilizó su cuenta oficial para aseverar que no ha “denunciado ni acusado a nadie”, enfatizando que no apuntaría contra los fiscales, puesto que ha trabajado positivamente con ellos.

“Lo que sí he planteado es que se está volviendo una norma ver filtraciones de investigaciones secretas en los diarios. Me pregunto quiénes las hacen y por qué motivos: ¿favores, tráfico de influencias, poder, agenda política, dinero?“, dijo Orrego.

Asimismo, el gobernador de Santiago recalcó que debe investigarse la situación ante cualquier presencia de delito. “Sin embargo, permitir que las filtraciones se normalicen me parece que afecta la confianza en la justicia“, concluyó.

