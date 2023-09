Una mujer de 27 años murió en el Hospital Sotero del Río de Puente Alto, luego de que se sometiera a una cirugía de implantes mamarios clandestina al interior de su domicilio en pasaje Juan Orrego, de la misma comuna.

Ya que se la realizó un doctor falso. Y no sería la primera vez que se hacía intervenciones de estas características, según indicó un familiar de ella a Radio Bío Bío.

Se trata de su tío, Jonathan López, quien señaló que el presunto médico no habría sabido administrar la anestesia en medio de la intervención, que ejecutó durante la tarde de este jueves y resultó con consecuencias fatales.

El supuesto doctor, de 37 años, no aparece en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud y tampoco era colegiado en el Colegio Médico. Y actualmente se mantiene prófugo, ya que luego de que se confirmará la muerte de la mujer, huyó.

“Se fue, no lo vimos más. Vino en la noche a buscar sus cosas y dijo que la niña estaba estable, que mañana le daban el alta y no fue así”, contó el familiar.

Según conversó Jonathan, le había parecido sospechosa la situación, ya que no contaban con las condiciones adecuadas para la intervención, que se realizó en el comedor del domicilio. “No era higiénico, no ponían nada en la misma mesa que nosotros comíamos. A veces el médico no tenía guantes”, detalló.

En dicho lugar, se encontró evidencia hematológica, química y bioquímica, según información policial.