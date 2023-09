El sábado 25 de noviembre, el Festival Wanderlust Chile celebrará sus 10 años en el Parque Araucano. Han sido 13 eventos entre Santiago y regiones, período en que el evento se ha transformado en la mayor celebración del bienestar y deporte al aire libre, siendo el yoga, los 5k y la meditación algunos de sus pilares.

La décima edición de Wanderlust Chile será guiada por Xuan Lan, una destacada profesora internacional de yoga y experta en bienestar. De dilatada trayectoria, inició su acercamiento a esta disciplina en Nueva York, para luego en Barcelona, perfeccionar su práctica.

Actualmente, Lan se dedica a tiempo completo a la enseñanza del yoga y dar bienestar a las personas que están en búsqueda de un equilibrio mente-cuerpo. Xuan Lan ha dicho: “practiqué el Ashtanga Yoga estilo Mysore por más de 10 años. Poco a poco, mi práctica ha ido evolucionando y hoy me gusta variar los estilos de yoga dinámico: a través de aquellos en los que me he formado: Vinyasa, Jivamukti, Dharma yoga, Intensivo de Ashtanga y Yoga para trauma”.

“El yoga cambió mi vida y espero que también cambie la de los otros. Mi objetivo es llevar el yoga al mayor número de personas posible para que haya más amor dentro de cada uno y armonía entre todos, por medio del Vinyasa yoga, que defino como un yoga dinámico que mueve el cuerpo con una respiración consciente, para cualquier persona que necesita desconectar de su rutina y reconectar consigo misma”, añade.

Desde su primera edición, Wanderlust 108 ha considerado clases enfocadas en expertos, así como para quienes se están aventurando en esta disciplina y estilo de vida.

En los 10 años del evento, más de 50 mil personas han disfrutado de los beneficios y clases que dan vida a este encuentro en torno al bienestar y deporte al aire libre, en un espacio de encuentro familiar con más de 8 horas de clases a cargo de maestros de diferentes corrientes de yoga. Los nombres de los maestros que dictarán las clases serán conocidos prontamente.

Esta propuesta también activa una corrida de 5 kilómetros, meditación, danza, hitt y música en vivo. Junto a las actividades deportivas, hay espacios como el ya conocido Kula Market, que reunirá a más de 36 emprendedores con productos y experiencias innovadoras que tengan el espíritu que identifica a Wanderlust, y siempre en línea con la protección del medio ambiente.

Está de vuelta también la Zonaplay con Aero Yoga, Slack Line, entre otras, y la Zonaniñnos, creada especialmente para ellos. Además, se instalará una gran muestra gastronómica que contendrá diversas opciones alimentarias que conviven con la vida sana y actividades y muestras holísticas en el escenario secundario del mismo nombre.

Ya en el escenario principal, se reunirán los profesores de yoga, referentes de las diversas prácticas, así como talentos deportivos y artistas internacionales.

Wanderlust 108 será presentado por Suzuki y Sanísimo, y auspiciado por Novotel.