El alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, participó este miércoles en la séptima sesión de la comisión investigadora de eventuales irregularidades de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en la Cámara de Diputados.

El encuentro se produjo luego que, la semana pasada, los diputados miembros de la comisión visitaran la Refinería de Enap Bío Bío, para conocer las instalaciones y constatar las denuncias del jefe comunal.

“Estamos aburridos de naturalizar las cosas. Se nos dice que cuando la llama está gigante es porque ENAP no va a explotar, entonces hay que estar tranquilos. Pero hace años que estamos viendo la llama gigante y no sabemos qué es lo que estamos respirando cuando la llama está gigante”, sostuvo Rivera.

Alcalde acusa a ENAP de almacenar residuos cerca de un colegio

Uno de los dramas que vive la comuna, según acusó Miguel Rivera, es la acumulación de pet coke -residuos de petróleo que podrían resultar nocivos para la salud- en las instalaciones de la planta.

El elemento está acopiado cerca de la Escuela República del Perú, en la que estudian cerca de 400 alumnos, acusó el alcalde Rivera.

“No vamos a aceptar más que haya almacenamiento de pet coke a 850 metros de un colegio, yo le pregunto a los señores diputados de esta mesa y a los ejecutivos de ENAP ¿Tendrían a sus hijos estudiando al lado de rumas de pet coke?”, cuestionó.

Además, el alcalde solicitó que se esclarezca cuáles son los procesos y protocolos para el almacenaje de estos residuos, con el detalle de los tiempos que esos restos llevan en el lugar, pues “todo ese almacenamiento que hay se va a la población”.

Asimismo, el alcalde Miguel Rivera recordó que ENAP ha sido sancionada por incumplimientos en distintas oportunidades y que, en 2022, la Superintendencia de Medio Ambiente acudió a la empresa por una fiscalización tras denuncias del municipio, en que detectaron que la compañía no informó de las emanaciones de sus antorchas, a pesar de que era obligatorio hacerlo.

“Además, cuando la Superintendencia de Medio Ambiente fue a fiscalizar, se encontraron con que las antorchas también están obsoletas”, puntualizó la autoridad comunal. “Entonces, ¿qué es lo que mi comunidad respira?”, agregó.

Alcalde Rivera: “Somos una zona de sacrificio”

En el encuentro, el alcalde añadió que “nosotros somos una zona de sacrificio, y lo digo con toda la lástima del mundo”, puntualizando en que en este caso es el mismo Estado de Chile, a través de una empresa de su propiedad, es la que está causando problemas graves en la población.

Esto, continuó Miguel Rivera, se vincula con la situación de la salud municipal de la comuna, en la que luego del término de convenio con el Servicio de Salud Talcahuano, el SAR -que atiende urgencias médicas- dejaría de atender 24/7 prontamente por falta de recursos ministeriales.

“Mi gente se muere de cáncer, la que vive al lado de la refinería. No quiero decir que es la refinería la que los mata porque no tengo los antecedentes. Pero curiosamente los altos índices de cáncer de quienes son aledaños atendidos en el Cesfam La Floresta es la que vive al lado de ENAP Refinerías. No es lo mismo que pasa con la gente que se atiende en el Cesfam Talcahuano Sur. Algo está pasando”, cerró el alcalde.