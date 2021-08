Un lienzo que pide “Ley de indulto Ahora”, cuelga hace varios días en una de las ventanas del municipio de Concepción que da hacia calle O’Higgins, en el sector de las oficinas de concejales.

Pese a que no es de gran tamaño, ha llamado la atención de transeúntes que lo asocian con una postura del municipio penquista en relación a un posible indulto de personas detenidas por hechos de violencia ocurridos durante el estallido social, que terminó con gran parte del centro penquista destruido, recintos quemados y una gran cantidad de locales comerciales cerrados.

Olimpia Riveros, concejala del PC e histórica dirigente del Colegio de Profesores, fue quien colocó la bandera desde su oficina.

Asegura que nadie tendría porqué molestarse y que ella tiene una historia en defensa de los derechos humanos que la lleva a considerar injustas las extensas prisiones por hechos de la revuelta social.

Consultada sobre los locales afectados durante el estallido social y destrucción de oficinas, como el de la Gobernación de Concepción, dijo que “es lamentable, yo no estoy por el vandalismo, pero entiendo que en el marco de una revuelta, en el estallido social, que era la acumulación de muchas frustraciones y desesperanzas, se dieron estos fenómenos”.

“Ahora, yo no tengo absoluta certeza de que las fuerzas represivas detuvieron a quienes realizaron estos hechos, lo más probable es que no sean exactamente ellos”, enfatizó, agregando que no hay suficientes juicios probatorios.

Claudia Arriagada, concejala de Concepción por Igualdad, apoya la acción de visibilizar la causa del indulto para quienes llaman presos políticos, aunque aclaró que nadie en el municipio les ha pedido sacar el lienzo y que nadie ha reclamado de manera formal.

La concejala de la UDI, Valentina Pávez, no está de acuerdo con la manifestación y dijo que si hay que exponer alguna consigna en la municipalidad, debiera ser un llamado a deponer la violencia y el vandalismo.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, no respondió los requerimientos de La Radio respecto a conocer su opinión acerca del asunto, teniendo en cuenta los millonarios destrozos que sufrió la ciudad desde octubre del 2019 y durante varias semanas, de los que todavía no ha podido reponerse por completo.