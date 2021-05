El seremi de Salud de la región del Bío Bío, Héctor Muñoz, confirmó que el 75% de los brotes nuevos de coronavirus en la zona son familiares.

Así lo señaló la autoridad sanitaria en entrevista con Radio Bío Bío, luego del reporte de casos de covid-19 que arrojó 614 nuevo contagios detectados y 16 fallecidos, donde también enfatizó en el llamado al autocuidado de la ciudadanía.

“Es preocupante lo que está pasando en la región nuevamente, aunque tenemos una leve alza de casos, tenemos que mantener las medidas de autocuidado”, dijo Muñoz.

Añadió que, tras corroborar la labor con el equipo de trazadores de la panedmia región, detectaron que “el 75% de propagación de brotes es familiar”.

En ese sentido, hizo un llamado al autocuidado respecto de las medidas que se deben adoptar para enfrentar la pandemia.

“Si yo cuando recibo en mi casa a personas que no son de mi familia, las recibo con mascarillas y distancia física o me pongo a conversar y me tomo un café (..) Hay un error en creer que la persona más cercana no nos contagiará”, enfatizó Muñoz.

También, la misma autoridad sanitaria confirmó que de los 614 nuevos, más de 300 personas consultaron luego de tras días con síntomas de la enfermedad.

En el mismo sentido, confirmó que los brotes laborales, le siguen a las familiares.

Asimismo, sobre la distribución local de la vacuna CanSino, que es de una sola dosis, destacó que estarán dirigidas a comunas donde la inoculación ha sido baja, como, por ejemplo, la comuna de Alto Bío Bío.

A lo anterior, Muñoz aseguró que en 336 establecimientos eduacionales abiertos en el Bío Bío, no se han producido contagios de la enfermedad, donde, aseguró, se mantienen la medidas de prevención para que no se generen.