El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aclaró que no se puede "rodear un establecimiento de carabineros". Además, aseguró que esta situación no es ajena a lo que acurre en muchos lugares del mundo, por lo que, como Ministerio, se dedican a evaluar los riesgos.

Tras la suspensión de clases en diversos establecimientos educacionales este martes en Valparaíso por el narco funeral del “Ñaju”, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, valoró la acción como medida para proteger a los niños, niñas y estudiantes.

En concreto, el secretario de Estado, señaló que cada establecimiento cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), a partir del cual se debe actuar según las circunstancias que puedan afectar a cada recinto educacional.

“En materia de seguridad tenemos que recordar que la normativa vigente establece que cada establecimiento tiene lo que llamamos el PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar). Esto lo que hace es que evalúa algunos elementos que son carácter territorial y local”, explicó.

“Estamos hablando de condiciones de vulnerabilidad, amenazas, de riesgo. Cada establecimiento tiene que evaluar si yo, voy a poner el siguiente ejemplo, si soy un establecimiento de la costa, sin duda alguna que debo incorporar en el PISE lo asociado a un eventual tsunami”, comparó Ávila.

Asimismo, ejemplificó que “si vivo en una población de alto nivel de complejidad, donde sabemos que lamentablemente hay condiciones para la delincuencia o el narcotráfico. Claramente tengo que diseñar algún protocolo que esté asociado, lamentablemente, a los temas de las balaceras”, aseveró.

Recordemos que, hasta el momento, diversos colegios han tenido que suspender sus clases. Esto, por el narco funeral del “Ñaju”, quien fue asesinado tras recibir más de 20 disparos la semana pasada a metros del Colegio Las Acacias, en la subida Santos Ossa.

Ávila califica de “buena decisión” suspensión de clases en Valparaíso por narco funeral

Por lo anterior, Ávila aseguró que “esto no es ajeno a lo que ocurre en muchos lugares del mundo, en donde lo que hacemos es que evaluamos los riesgos. Por eso el papel tan importante que tienen los directivos escolares, porque lo que hacen es que junto a las comunidades evalúan las condiciones que rodean a los establecimientos.

“Es una buena decisión que un establecimiento diga ‘voy a suspender clases’, con recuperación probablemente, un día en que hay un fenómeno en una población que puede ser y poner en riesgo a los estudiantes”, destacó.

“Hemos venido trabajando con el subsecretario Monsalve y Vergara, en una evaluación de actualización de ciertos protocolos, creemos que se está hoy haciendo”, añadió.

Respecto a porqué no se incrementa la presencia policial en la zona, el jefe de la cartera de Educación enfatizó en que los colegios no tienen la responsabilidad de detener la situación, sino que de proteger a sus alumnos.

“Usted no puede poner o rodear un establecimiento de Carabineros”, afirmó Ávila. “Eso no es una obligación propia de la escuela, no tiene la responsabilidad de detener el hecho, sino más bien de proteger a los niños y niñas”, sostuvo.

“Porque lo que hacemos los establecimientos educacionales es garantizar el derecho a la educación en las mejores condiciones”, detalló.

Finalmente, hasta el cierre de esta nota, al menos doce colegios de Valparaíso se vieron en la obligación de suspender sus clases por el narco funeral del “Ñaju” que se realizará a las 14:00 horas de este martes. Asimismo, se está a la espera de la confirmación de tres establecimientos que también podrían cancelarlas.