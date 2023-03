El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, señaló este martes que desde su institución lucharán contra la naturalización de los narco funerales en Chile.

El oficial emitió sus dichos en conversación con Radio Bío Bío en el marco de la Conferencia Regional de las Américas de Interpol, en la misma jornada en la cual ya son diez los colegios de Valparaíso que suspendieron sus clases por el narco funeral del “Ñaju”.

Consultado sobre qué le causa a él personalmente este tipo de noticias, Muñoz apuntó a su responsabilidad.

“Asumir la responsabilidad. Soy el director de la PDI y tengo que dar respuesta a eso, cómo organizo a mi gente, cómo mejoro estas capacidades. Pero que no se sienta estamos despreocupados de esto porque eso no va a pasar. No vamos a permitir que se instalen estas conductas como una cosa natural en nuestra sociedad”, dijo.

Al mismo tiempo, relevó la importancia de eventos como el de hoy, en los cuales la cooperación ayuda a conocer otras realidades e incorporar herramientas usadas en otros contextos.

“Ese es el sentido de esta asamblea. Creo que es el momento propicio para esta conducta, que no es habitual, es novedosa en Chile. Que varios colegios tengan que suspender sus clases por estas actividades delictuales no lo podemos permitir”, agregó.

“Lo ponemos en la mesa y trabajamos con las realidades que han tenido en otros países, cómo lo han abordado y la solución que han tenido. Creo que la cooperación de información es crucial”, complementó.

Tras ello remarcó que como PDI deben estar enfocados en estos grupos, identificarlos y saber quiénes son, pero que eso no es suficiente.

Así fue como también habló de “obtener las facultades legales para irrumpir” en ellos y desarticularlos.

“Es un trabajo que hay que hacerlo muy profesionalmente y eso tiene que ver con conocer nuevas capacidades, formas de investigación, técnicas, tecnologías que podemos observar a nivel mundial y que podríamos traer”, enumeró.

Consultado por la idea de contar con un Ministerio de Seguridad, es decir sacar esa área de Interior, Muñoz aseguró pensar que “todas las iniciativas que se tomen para mejorar nuestras capacidades siempre van a contribuir”.

“Estoy muy contento de los resultados que podamos tener en esta conferencia”, dijo, en la cual se discutirán temas de contingencia como drogas, nuevas bandas y crimen organizado, entre otros.