Una familia en Villa Alemana continúa esperando respuestas concretas por parte del Registro Civil de Quilpué, región de Valparaíso, luego que denunciaran ante Fiscalía la posible sustracción de un bebé debido a un doble certificado de nacimiento.

En específico, acusan que al documento del recién nacido, el pasado 6 de agosto, se suma otro emitido el mismo día. Sin embargo, ambos cuentan con un rut distinto, así como diferente número de inscripción.

Los afectados aseguraron que no se les había entregado una respuesta desde el Registro Civil, sino hasta que Radio Bío Bío consultó al departamento.

De esta manera, desde el Servicio de Registro Civil e Identificación de Quilpué, confirmaron que el trámite se realizó dos veces: primero por la madre del niño, y luego por el Juzgado de Familia de Villa Alemana.

Según indicó Rommy Álavarez, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, el error tendría graves implicancias.

“Grave atentado contra ese derecho esencial de este niño o niña nacido, que es su derecho a la identidad. Podemos también nosotros ver una serie de lecciones que se pueden producir en relación con esta madre”, explicó.

“Primero, tendrá que averiguarse si es que efectivamente esa conducta desplegada reviste un tipo penal. A mí se me imagina que sí. Pero, por otro lado, está el tema de las víctimas de este daño provocado”, detalló.

Madre del menor no descarta sustracción de segundo bebé (hijo)

Por su parte, la preocupación de Eugenia, madre del pequeño, identificado como Alejandro Benjamín, recae en que no descarta haber tenido un segundo hijo.

Ante este escenario, teme haber sido víctima de la sustracción de un recién nacido, teoría que con el tiempo se ha ido transformando en una importante carga emocional.

Su acompañante, Raúl, asegura que no recibieron mayores novedades desde que les confirmaron, a inicios de febrero, que la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Quilpué había recibido una orden de investigar. Estos cuentan con un plazo de 30 días para emitir un informe al respecto.

“La PDI, por ejemplo, le ha dicho a Eugenia que el martes de la semana pasada, que el martes de ahora, y no hay ninguna novedad. Entonces, yo veo que aquí las instituciones no están ayudando. Si no fuera por ustedes nosotros no habríamos avanzado nada”, cuestionó.

“Así se han dado cuenta de muchas cosas ya, que hay errores que se han cometido. La Justicia es así, lenta para la gente que es vulnerable, se aprovechan no hacen nada. Pero si hubieran sido un hijo de alguien del tribunal, de un detective, ya esto se hubiera solucionado hace rato”, acusó.

Según asegura la académica consultada, es extremadamente inusual que el Registro Civil tome conocimiento de la existencia de este tipo de casos. En esta situación en particular, adelanta que además de esclarecerse los hechos, será necesario entregar reparación para la familia del menor.

Cabe recordar que, hasta inicios de marzo, el Hospital de Quilpué negó cualquier “irregularidad o falta en el protocolo de confección de comprobante de parto”. Asimismo, no han sido requeridos por la Fiscalía para aportar antecedentes.