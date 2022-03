Un grupo de deudos del cementerio N°3 de Playa Ancha en Valparaíso acusan a la administración del campo santo por cobros irregulares en derechos de sepultación, debido a que algunos cuerpos han sido removidos producto de las inundaciones que se han registrado en el recinto de la región.

Denuncian que los encargados del cementerio han contactado a los deudos y dueños de sepulturas inundadas exigiendo cobro por traslados que superan los $400.000 mil.

Por lo anterior, la jornada de este jueves se registró una manifestación, Juana Moreno, presidenta del Comité cementerio N°3 de Playa Ancha, encaró a uno de los funcionarios municipales e incluso lo agredió. escuchamos las palabras de la dirigente posterior al altercado.

“Me encuentro con que la sepultura está abierta y más encima me encuentro con la novedad de que me cambiaron el sarcofago. Yo le pegue una cachetada y lo empuje porque ya de verdad es indigno todo lo que debemos pasar y ellos no responden. Quién me dice si es que está el cuerpo de mi papá si ya lo profanaron, quién me dice si ese cuerpo es mío o de otra persona si ya lo profanaron sin la autorización de nosotros”, indicó Moreno.

La presidenta del Comité agregó que hay más de seis familias que acusan la desaparición de los cuerpos de familiares por cambio en las sepulturas, incluso señaló que nuevamente han encontrado varias tumbas abiertas.

Cementerio de Playa Ancha

Cabe recordar que el cementerio de Playa Ancha ha sufrido durante este último tiempo varios altercados.

El 2019 familiares habrían encontrado las tumbas con agua, tras este conflicto, se llegó a un acuerdo de entregar sepulturas nuevas. Sin embargo, en 2021, los dueños de las tumbas se tomaron y rayaron el campo santo, debido a que denunciaron que algunas de las estructuras se entregaron a otras personas que no se encontraban dentro del grupo afectado.

Luego, en 2022, un video se viralizó por uno de los dueños de las sepulturas, donde mostró féretros cambiados y lápidas destrozadas en el cementerio número tres de Playa Ancha. Desde la Municipalidad de Valparaíso afirmaron que se estaban haciendo trabajos de traslados del parque a nichos, decisión que ya se habría acordado con las familias.

Asimismo el municipio de la región descartó la veracidad de la pérdida de restos en el recinto.

Al respecto, la Corporación Municipal de Valparaíso, anunció que presentará una querella contra Juana Moreno, por la agresión a uno de los funcionarios del cementerio, aunque hasta el cierre de esta nota, no se han referido a las acusaciones del Comité.