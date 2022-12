El presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama), Gerardo Otzen, pidió al Gobierno declarar Zona de Emergencia Agrícola en las comunas de Laguna Blanca y Río Verde, región de Magallanes, a raíz de la falta de agua.

La medida tiene por objetivo destinar recursos para la entrega de agua a los animales afectados a través de la creación de bebederos o incluso mediante camiones aljibes.

De acuerdo con el presidente de la Asogama, más de un millón y medio de cabezas de ganado han sido afectadas por la sequía en la zona. Ello, debido a la dificultad asociada con el crecimiento del pasto en el lugar.

“Debido a la falta de agua, estamos llegando a niveles muy complicados, el problema no solo es que no habrá crecimiento de pasto, sino que hay campos que no pueden ser usados”, explicó Gerardo Otzen.

“La sequía nos obliga a mantener los animales en las áreas de invierno, generalmente más protegidas y donde todavía quedan algunos arroyos y bebederos (…) alguien que tenía tres mil 700 ovejas ahora está en torno a los tres mil animales”, añadió.

El dirigente participó en una reunión organizada por el alcalde de esta comuna, Fernando Ojeda, junto a la seremi de Agricultura, Irene Ramírez, y los organismos técnicos de esa cartera, además de unos 30 ganaderos de Laguna Blanca y Río Verde.

“Se dio a conocer el diagnóstico de los organismos técnicos que concuerda con lo que hemos planteado y la idea es pedir que se declare zona de emergencia en la región”.

Finalmente, desde la Asogama también solicitaron medidas para controlar la masa de guanacos pues compiten con el ganado tanto por el pasto como también por el consumo de agua, afectando las reservas de pasto y agua disponibles.