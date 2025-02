En libertad quedaron los 3 hombres que fueron detenidos en el contexto del robo frustrado a un cajero automático de la comuna de Mariquina, región de Los Ríos.

Y es que solo con prohibición de salir del país y firma mensual en la Primera Comisaría de Temuco quedaron los sujetos capturados por la policía.

Cabe recordar que los sujetos fueron encontrados durante la madrugada al costado de un camino que permite conectar a Mariquina con Lanco, junto a un vehículo que tenían 3 neumáticos pinchados.

El fiscal Alex Montesinos mencionó que, al realizar un control de identidad, uno de ellos no portaba documentación y los otros dos se habrían intentado dar a la fuga, por lo que fueron trasladados a un cuartel policial.

Al revisar el automóvil, se encontró programador que permite clonar llaves de vehículos y además se verificó que el auto portaba una patente que correspondía a otro móvil y, al revisar los números de motor y chasis, se constató que mantenía un encargo de robo.

Específicamente, desde el 5 de septiembre del año pasado, ya que había sido sustraído en la comuna de Peñaflor, región Metropolitana.

Debido a lo anterior, Montesinos formalizó la investigación en su contra por tres delitos: receptación, mantener elementos para robos y conducción de vehículo con placa patente distinta.

Detención ilegal

En la misma audiencia, el abogado defensor, Juan Ignacio Durán, solicitó declarar ilegal la detención argumentando diversos motivos, entre ellos, mencionó que los policías se habrían excedido en su fiscalización.

Lo anterior, ya que al revisar la patente del automóvil, esta no arrojó encargo por robo, pero pese a ello, procedieron a revisar el número de chasis y motor, lo que, a juicio del defensor, no estuvo bien porque no contaban con una orden expresa para hacerlo.

Por lo mismo y tras los argumentos, el juez Matías Irribarra accedió a la petición de la defensa y declaró ilegal la detención.

Luego de su formalización, el juez ordenó que los 3 queden con la prohibición de salir del país y la obligación de firmar una vez al mes en la unidad policial más cercana a su domicilio, que en este caso corresponde a la primera comisaría de Temuco. El plazo de la investigación se fijó en 120 días.