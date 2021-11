La madrugada de este sábado, múltiples atentados incendiarios ligados a la causa mapuche tuvieron escenario en las regiones de La Araucanía y de Los Ríos, con un saldo aún no cuantificado de viviendas, bodegas y maquinarias destruídas.

Uno de ellos fue el que afectó a una faena forestal en un predio de la empresa Hancock en la comuna de La Unión, hasta donde llegaron 6 sujetos encapuchados quienes, tras intimidar a 3 trabajadores con armas de fuego, procedieron a prender fuego a dos máquinas de trabajo y una bodega.

Fuentes de Radio Bío Bío hicieron llegar a nuestro medio un video captado por el propietario de las maquinarias quien, desconsoladamente, capta los daños irreparables a su medio de trabajo.

“Quiero sacar fuerzas y decir que a ustedes les consta… que a nadie he engañado… todo ha sido esfuerzo, trabajo. Mi felicidad fue cuando terminé de pagarla… y en esto se convirtió”, se lamenta el hombre, cuya identidad se mantiene en reserva.

“Mi padre me dijo cuando chico que los hombres no lloraban. Ahora, de adulto, he aprendido que también se llora de alegría, pero también he aprendido que hay otras cosas que te hacen llorar: la impotencia”, sentencia el trabajador.

Cabe constatar que el Ministerio Público ya instruyó a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y al Laboratorio de Criminalística de la PDI que realicen los peritajes en el lugar, para dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia.