La tarde de este miércoles, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió a las críticas por el video en donde figura con una manguera intentando apagar un amago de incendio en Traiguén, región de La Araucanía.

En ese contexto, Valenzuela dijo que “en cualquier emergencia el rol de uno es coordinar, articular esencialmente, pero también, si puede, en situaciones específicas, contribuir, cargando fardos, ayudando a sacar personas de situaciones de riesgo o apagando una pavesa, lo vamos a volver a hacer.”

En esa misma línea, señaló que “Nada de show. Estuvimos más de una hora acompañando a la comunidad de Colpi, en el sector alto de Traiguén, severamente amenazado, donde existían además bomberos de Viña del Mar con sus carros preparados, y salta una pavesa y corre toda la gente y nos piden que ayudemos porque esa pavesa empieza a incendiarse“.

A raíz del video publicado ayer en #Traiguén, me gustaría aclarar que no nos vamos a detener en una situación particular.

En este momento, nuestra prioridad está en el despliegue del Estado en su conjunto para enfrentar las emergencias y apoyar el trabajo de las y los… pic.twitter.com/JiMTymR4dD

