La pelea política del día la trajeron este miércoles el senador por Los Lagos Iván Moreira (UDI) junto al diputado por el Bío Bío Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano).

Ayer, el segundo publicó en Instagram una fotografía que ha sido ampliamente criticada en redes por cómo se ve al legislador, en el medio de un campo quemado, y no pocos la han comparado con algo sacado de la serie The Last of Us (HBO).

“La destrucción que provocaron los energúmenos incendiarios es enorme y el daño causado a los seres humanos es aún mayor. A pesar de la tardía reacción del Gobierno y su falta de plan para sacarnos del infierno en el que estamos seguiré trabajando junto a ellos. Las familias necesitan protección y reparo”, escribió Urruticoechea.

Hoy, en Twitter, Moreira abrió los fuegos. “Verdaderamente penoso”, partió.

“El pudor en política no es solo un atributo, es una necesidad para algunos”, agregó.

“En momentos de catástrofe no profanen con el dolor ajeno intentando ser héroes de películas, utilizando el sufrimiento. Esto va para este diputado y para el Gobierno”, cerró.

En esa misma plataforma respondió Urruticoechea, que decidió comenzar con un “son tantas las cosas que te podría y debería decir”.

Después de eso lo trató de “cara dura” y afirmó que un campo de su familia quedó calcinado por la catástrofe. “¿Eso es profanar con el dolor ajeno?”, inquirió.

“Aprovecho: ¿dónde estás?, ¿fuera de Chile?, ¿vacaciones? Suerte que tengas esa posibilidad. Hablamos en el Congreso (si te atreves)”, espetó.