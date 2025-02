Una ola de críticas ha recibido el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), tras publicar en sus redes sociales un video donde se le observa con una manguera apagando un amago de incendio en la comuna de Traiguén, región de La Araucanía.

Y es que la mencionada comuna ha sido una de las más afectadas por los incendios. Sin ir mas lejos, anoche el alcalde de Traiguén, Luis Álvarez, pidió evacuar de forma preventiva a los vecinos de la comuna debido a la inminente llegada del fuego proveniente del incendio forestal en Galvarino.

Es en este contexto que el secretario de Estado llegó hasta el sector de La Esperanza en Traiguén para coordinar labores en conjunto a la Corporación Nacional Forestal.

Una vez en el lugar, el ministro se sacó una serie de fotos y además grabaron un video de 13 segundos, el cual fue compartido en sus cuentas personales de Instagram y X.

En el breve registro, se le ve a la autoridad intentando manipular una manguera y, entre complicaciones, logra dar paso al agua para apagar un pequeño foco de incendio.

Por lo anterior, las publicaciones se llenaron de críticas y comentarios negativos. Principalmente, acusando un “show político” en medio de la emergencia.

Don Ministro, con toda la simpatía que tengo de este Gobierno… la imagen no es buena. Una autoridad apagando un incendio, con una manguera que apenas puede sujetar (casi le manda un latigazo en la frente), con ropa no apta, etc etc etc. El show déjeselo a otros.

— José Arcadio (@elpocoroco) February 12, 2025