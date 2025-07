Desde el oficialismo, la bancada del Partido Socialista (PS) anunció que ingresarán un requerimiento -ante el Tribunal Constitucional- para solicitar la destitución del diputado y candidato presidencial, Johannes Kaiser.

Lo anterior responde a recientes declaraciones de la carta presidencial del Partido Nacional Libertario, quien aseguró que apoyaría un nuevo Golpe de Estado en el país. “Sin duda” y “con todas las consecuencias”.

El diputado Juan Santana señaló que “en la Constitución, en el artículo 60, se establece claramente, nítidamente, cuáles son las causales que existen para la destitución de un parlamentario y una de ellas, precisamente, es propiciar, inducir al desorden público o utilizar herramientas que no forman parte de la vía institucional en nuestro país. Y lo que está haciendo el diputado Kaiser al anunciar un respaldo a un eventual golpe de Estado es, precisamente, vulnerar una norma que está establecida en nuestra Constitución. Por lo que, naturalmente, vamos a, tal como lo hemos anunciado a través de medios de comunicación, vamos a ingresar, esta semana, un requerimiento al Tribunal Constitucional pidiendo la destitución del actual diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser”, explicó.

Por su parte, el diputado Nelson Venegas sostuvo que “hoy día lo que hace es no solo justificar el golpe, sino que justificar las consecuencias. Y eso es lo grave, porque hay muchas chilenas y muchos chilenos que evidentemente todavía creen que el golpe era necesario, pero no conocía ningún chileno que estuviera de acuerdo con las consecuencias que provocaron este golpe de Estado. Insisto, ya no está hablando solo de justificar el golpe, está hablando de las consecuencias y que, frente a una situación análoga, él volvería a estar de acuerdo con que se hiciera lo mismo y por eso que hemos querido presentar este requerimiento”.

Finalmente, el diputado Daniel Melo sostuvo “los dichos del señor Kaiser no son una manifestación de la libertad de expresión, ponen entre dichos y en cuestión el orden constitucional y democrático de nuestro país y todo esto tiene un límite. Y, por lo tanto, lo que queda es poder avanzar en este requerimiento al Tribunal Constitucional. Vemos que la democracia hay que defenderla siempre, los derechos humanos, por cierto, nada justifica los crímenes de lesa humanidad que se vivieron hace 50 años a partir de la dictadura del ex dictador Augusto Pinochet”.