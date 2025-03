El presidente Gabriel Boric tuvo un grave lapsus durante una entrevista al confundir el brutal crimen de un matrimonio en Graneros con el homicidio de un ciudadano francés en Chicureo. Esto ha generado duras críticas, incluyendo de la exministra del Interior, Carolina Tohá. Además, se destaca que el balance oficial de homicidios del Gobierno no se ha actualizado en nueve meses, lo que ha levantado preocupación. Boric mencionó avances en otras investigaciones y generó confusión al afirmar que en el caso de Graneros hay jóvenes detenidos, cuando en realidad no hay personas arrestadas. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) emplazó al Gobierno por la crisis de seguridad, afirmando que el país está perdiendo la batalla contra la inseguridad. Boric reconoció la percepción de inseguridad existente, pero aseguró que se está fortaleciendo a las instituciones y aumentando el presupuesto de Carabineros para combatir el delito con urgencia.

Un grave lapsus sufrió el presidente Gabriel Boric durante una entrevista que abordaba la crisis generada por la delincuencia, donde confundió el brutal crimen de un matrimonio en Graneros, con el homicidio de un ciudadano francés en Chicureo.

En conversación con Chilevisión, el mandatario fue consultado por la situación que vive nuestro país en materia de delincuencia, lo que le ha valido duras críticas, no solo de la oposición, sino incluso por parte de la exministra del Interior, Carolina Tohá.

A esto se suman situaciones como, por ejemplo, que el balance oficial de homicidios del Gobierno no se ha actualizado en nueve meses, ya que la última publicación de datos corresponde a junio del año pasado, dejando pendiente la estadística completa de 2024.

Al respecto, consultado por el macabro homicidio de un matrimonio en Graneros, donde Carabineros demoró 71 minutos en llegar al sitio del suceso, pese a haber recibido una llamada de las propias víctimas antes de ser ultimadas, el mandatario respondió resaltando los avances que han tenido otras investigaciones, como en el caso de Ronald Ojeda.

“¿Qué posibilidad hay de encontrar a los culpables si se llega más de una hora después al lugar de los hechos?”, le interrogó la periodista Macarena Pizarro.

En una respuesta casi sacada de un guion, el presidente Boric sostuvo que “gran parte de los delitos de alta connotación pública que se han cometido en Chile y hemos visto varios casos, tanto de crímenes a carabineros o a personas civiles, o el caso del asesinato y secuestro Ronald Ojeda, han tenido investigaciones y esas investigaciones han tenido consecuencias”.

“De hecho, en el mismo caso de Graneros, hay gente detenida, jóvenes, desgraciadamente. O sea, digo de qué bueno que estén detenidos, digo que jóvenes estén metidos en este es realmente lamentable”, agregó.

No obstante, cabe destacar que en el caso del matrimonio acribillado en la región de O’Higgins aún no hay personas detenidas, según confirmaron fuentes de Radio Bío Bío. Donde sí hubo novedades fue en el crimen de un ciudadano francés en Chicureo, quien fue asesinado en un asalto a su casa en Colina, la madrugada del viernes 28 de febrero.

De hecho, la propia Macarena Pizarro debió interrumpir al mandatario, pese a que intentó seguir hablando, para hacer la aclaración. Incluso, el periodista Rafael Cavada, quien también estaba en la entrevista, también apuntó al ciudadano extranjero asesinado.

“Solo para aclarar, ¿están detenidos ahora? Porque esa información no la tenemos, ¿no estará confundido con el caso del ciudadano francés en que son tres jóvenes, uno de 17 y dos de 16?”, contrapreguntó Pizarro.

“Son tres jóvenes, pero yo lo que entiendo es que hay una investigación en curso”, respondió confundido el presidente Boric ante la corrección de la profesional.

Incluso, ante la insistencia de la periodista, el mandatario evitó aclarar de quién estaba hablando, apuntando a que “es mejor que eso lo señale la policía”.

“Lo que puedo decir es que la gran mayoría de los casos que en donde se cometen crímenes alevosos y escandalosos como los que han sucedido, son investigados y tienen consecuencias”, afirmó.

Recordar que el crimen del matrimonio en Graneros levantó una ola de indignación, incluso desde el mundo empresarial, quienes emplazaron al Gobierno afirmando que nuestro país “está perdiendo la batalla contra la inseguridad”, agregando que las personas viven “con miedo y hemos dejado de hacer nuestra vida normal”.

Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), gremio que reúne al gran empresariado chileno, apuntaron que la crisis de seguridad “está afectando la actividad económica, poniendo en riesgo miles de empleos y frenando inversiones clave para el desarrollo de Chile”.

Sin embargo, el presidente Boric aseveró que “efectivamente en Chile en el último tiempo hemos logrado quebrar la curva al alza que tenían los delitos de homicidios en particular, pero yo entiendo, empatizo y me preocupa y me ocupa la percepción de inseguridad que existe, porque ante un crimen tan brutal como el crimen de Graneros, evidentemente se genera un estado de conmoción pública”, insistió.

“O cuando hay una balacera o cuando aparecen dos fallecidos ayer en el sector del Club Hípico en Santiago Centro, evidentemente eso es brutal y genera una sensación de inseguridad que es muy grande”, reconoció el presidente Boric.

Por último, el mandatario enfatizó que “nosotros estamos, creo, haciendo la pega, fortaleciendo nuestras instituciones, aumentando el presupuesto de carabineros, dotándolos de mejores herramientas para combatir el delito con todo el sentido de urgencia”.