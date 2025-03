Conversaciones de WhatsApp borradas, recuperadas por la PDI mediante el sistema forense “Cellebrite Reader” desde el teléfono de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), vinculan a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), con presuntas conductas de tráfico de influencias.

Los chats, obtenidos en el marco de la investigación del caso Sierra Bella, muestran gestiones para contratar colaboradores cercanos en la Municipalidad de Santiago y críticas severas al gobierno del Presidente Gabriel Boric, según reveló La Tercera.

El mismo día que Karol Cariola dio a luz a su primer hijo, el 3 de marzo, la Brigada Anticorrupción de la PDI allanó su departamento en Providencia con una orden judicial. La pesquisa, liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, la transformó en imputada por primera vez en una investigación que se mantuvo en secreto durante semanas.

El caso adquirió relevancia política tras conocerse que Cariola habría gestionado, mediante mensajes con Hassler, la obtención de una patente para un amigo chino. Esto motivó una moción de censura en su contra en la Cámara Baja, la cual fue rechazada. La diputada celebró el resultado con su hijo de ocho días en brazos, alzando el puño izquierdo en señal de triunfo.

Contenido de chats entre Cariola y Hassler

Los chats recuperados detallan cómo Cariola gestionó con Hassler para incorporar a miembros de su equipo de diputación en cargos municipales.

En un intercambio, la parlamentaria expresa preocupación por los ingresos de uno de sus colaboradores: “Xq lo que no me gustaría es que le bajaran sus ingresos. De lo contrario sería un retroceso”, escribió. Hassler respondió: “Síi, claro”.

La exalcaldesa aceptó contratar a Jaime Torres Espinoza, asesor territorial de Cariola a quien ella le pagaba alrededor de $800 mil -ingresó a la Municipalidad de Santiago en marzo de 2022-. “Voy a hablar con él”, aseguró Cariola. Hassler confirmó: “Bakán, yo feliz de traerlo”.

Además de Torres, otras tres asesoras de Cariola —Romina Canales, Macarena Godínez y Pía Belén Medina— fueron contratadas en la municipalidad como profesionales de grados 8 y 9. Los investigadores calificaron estos roles como “estratégicos” para reorganizar equipos.

En los mensajes, revelados por el citado medio, Hassler manifestó su dependencia de Cariola. “A mí me da fuerza saber que siempre estás conmigo, pq eso cuesta mucho empujarlo”, escribió la exjefa comunal. También admitió dificultades para mantenerse en el cargo: “Lamento mucho no poder quizá transmitirte esa misma fuerza y apoyo, creo q por lo difícil q me es sobrevivir en este espacio”.

Duras críticas al gobierno de Gabriel Boric

Las conversaciones incluyen duras críticas al gobierno de Gabriel Boric.

Cariola calificó la administración como “lo peor que nos ha pasado” y se refirió al “P” (Presidente) como “una mierda de ser humano”.

Hassler coincidió en señalar lentitud en las reformas: “En Colombia, Petro q salió mucho después ya tiene su reforma tributaria lista, acá no se ha logrado prácticamente nada”.

Hassler criticó la estrategia comunicacional del gobierno: “Matías [dice] q en gestión no siempre puedes hacer tantas cosas así q hay q hacer espectáculo (…) Q no digo q no se haga, pero era algo muy prioritario”. Cariola respondió: “Asqueroso. Matías es un cuico culiao. Sin experiencia política dirigiendo un país”.

La PDI identificó en su informe que las iniciales “P”, “Camila” y “Matías” corresponden al Presidente Boric, Camila Vallejo y el entonces jefe de gabinete del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía. Los investigadores destacaron el tono de las conversaciones como evidencia de tensiones internas en el oficialismo.

El abogado de Cariola desistió de impugnar la incautación de su celular —realizada el día de su parto— y priorizó proteger la confidencialidad de sus diálogos. Mientras que la Fiscalía Regional de Coquimbo evalúa si presenta formalmente cargos por tráfico de influencias.