El Presidente Gabriel Boric respondió este viernes, mediante su cuenta de X, a la polémica por los chats de la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa Irací Hassler (PC), recuperados por la PDI en el caso Sierra Bella.

En un mensaje conciliador, el mandatario restó peso a las críticas contra su gobierno encontradas en las conversaciones y respaldó a ambas figuras políticas. “Un abrazo grande a Karol e Irací”, escribió.

Boric abordó las duras expresiones de Cariola hacia su persona —quien lo llamó “una mierda de ser humano” en los chats— con un enfoque pragmático. “Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de los más natural”, afirmó. Agregó que “si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos”.

El Mandatario enfatizó su rechazo a que el caso fracture al oficialismo. “A mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza“.

