En una audiencia reciente sobre los WhatsApp de la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, se decidió resguardar la intimidad de Cariola, incluyendo detalles sobre el nacimiento de su hijo Borja. Sin embargo, persisten las dudas sobre los empresarios chinos mencionados en el caso. Representantes de Renovación Nacional han expresado que Cariola no logró demostrar las vulneraciones de derechos que reclamaba, lo que ha complicado su situación. Se señala que las discrepancias en su relato y la presunta relación con los empresarios generan serias dudas, lo que ha llevado a pedir su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados. Si Cariola no da un paso al costado pronto, se menciona la posibilidad de censurarla, enfocándose en la credibilidad y probidad de su liderazgo.

Este jueves se llevó a cabo una audiencia en torno a los WhatsApp de la diputada y presidenta de la Cámara, Karol Cariola, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en torno al presunto tráfico de influencias.

Esto luego que tribunales accediera a la petición de la defensa de la legisladora, de resguardar todo lo relativo a su intimidad como el nacimiento de su hijo Borja. Sin embargo, persisten las dudas en torno a los empresarios chinos mencionados por la justicia.

Así, la jefa de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, afirmó que “a pesar de la intención de instalar una victoria judicial, lo cierto es que la diputada Cariola no fue capaz de acreditar las vulneraciones de derecho que reclamaba y la justicia validó lo obrado por la Fiscalía”.

Mientras que el subjefe de la bancada, Hugo Rey, consideró como “casi lógico que la justicia haya accedido a dejar fuera de las pericias al teléfono móvil de la diputada Karol Cariola, toda imagen sobre el nacimiento de su hijo o personales. Lo rescatable es que el proceso sigue su curso normal, mientras que la diputada Cariola se complica”.

Afirmando que “las inconsistencias del relato entre ella y su entorno deja serias dudas de la real relación con los empresarios chinos y cada día se hace más evidente que debe dar un paso al costado y dejar la presidencia de la Cámara”.

Para Ossandón, “más allá de las consideraciones extra políticas y de reconocer que ocupó la testera de manera ecuánime, lo cierto es que la negativa a salir de la mesa va a dejar su gestión con una mancha. Hay un daño a la Corporación que nos obliga, como Chile Vamos, a emplazarla, a dejar la testera en términos ya no conciliadores o amistosos”.

Recalcando que si Karol Cariola “no da un paso al costado dentro de los próximos días, como coalición, nos veremos obligados a censurar, y ahí espero que no se enrede el debate con maternidad u otros elementos que no tienen nada que ver con lo central: la credibilidad y la probidad de quien lidera la Cámara de Diputados está en cuestionamiento y eso no es aceptable”.