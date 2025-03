El diputado Diego Ibáñez (FA) anunció que llevará a la comisión de ética al presidente de la comisión investigadora del caso Monsalve, Miguel Mellado (RN), quien buscará que la Contraloría sancione a Miguel Crispi tras no entregar nuevos antecedentes.

“Dada la función legal que cumplo como jefe de asesores, no podría compartir las conversaciones del espacio deliberativo de la Presidencia de la República”, fue lo que señaló en reiteradas ocasiones Crispi, durante la sesión.

Esto frustró a los parlamentarios de oposición, quienes acusaron secretismo en la intención que tenían de que el jefe de asesores de La Moneda revelara nuevos antecedentes en torno al proceso deliberativo, a las conversaciones privadas o internas que tuvo él con el presidente Boric, en la polémica semana cuando el exsubsecretario del Interior salió de su cargo.

En ese contexto, a eso de las 11:15, Mellado informó que enviarán todos los antecedentes a la Contraloría General de la República para que inicie un proceso sancionatorio en contra de Crispi, que se le aplique una multa, por lo que decidió terminar unilateralmente con la sesión.

Esta fallida sesión, que duró menos de una hora, en la cual Crispi se mantuvo en el principio de que las conversaciones privadas con el Presidente de la República son materia de reserva, que no puede divulgar ante la comisión investigadora.

Ibáñez y comisión investigadora por caso Monsalve

En este sentido, Ibáñez dijo que Mellado “invita personas, no le pregunta nada, no deja que respondan, se enoja porque no responden lo que él quiere escuchar”.

“Me parece que es una conducción grosera, que está carente de ética, que merece ser sancionada por nuestra corporación en la Comisión de ética”, indicó el parlamentario.

Recalcando que “uno no puede culpar a una persona por no querer violar su contrato de trabajo, cuando tiene una cláusula de secreto”.

“Acá se ha faltado el respeto, se está mintiendo y vamos a llevar al diputado Mellado, diputado símbolo de la grosería, a la comisión de ética”, aseguró Ibáñez.

Según consignó La Radio, durante la sesión de sala de esta tarde, se dará cuenta de la censura contra Mellado, por lo que mañana en la mañana será la votación.