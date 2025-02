Nuevos antecedentes surgieron en la investigación contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por su presunta intervención en la disputa legal entre Codelco y la empresa bielorrusa, Consorcio Belaz Movitec (CBM), que resultó en pagos por sobre los $17 mil millones. En una investigación de Ciper se reveló que el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, denunció un actuar indebido de Vivanco y el rol desconocido del exdiputado Aldo Cornejo (DC). Cornejo habría adelantado a Pacheco un fallo desfavorable a Codelco, sugiriendo llegar a un acuerdo con CBM, incluso revelando documentos judiciales no públicos. Cornejo no explicó cómo obtuvo esta información, alegando haber realizado sus propias investigaciones.

Nuevos antecedentes surgieron a raíz de la investigación en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por su presunta intervención en la disputa judicial entre Codelco y la empresa bielorrusa, Consorcio Belaz Movitec (CBM). La que significó pagos de más de $17 mil millones por parte de la estatal.

En concreto, en una investigación de Ciper se dio a conocer la declaración del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien además de acusar un accionar “indebido” de Vivanco, informó el desconocido rol que cumplió el exdiputado Aldo Cornejo (DC) en el caso.

Mediante de chats de Whatsapp, Pacheco mostró como Cornejo le advirtió que el fallo no sería favorable a la cuprífera, adelantándole una sentencia que todavía no era pública. Además, según la evidencia presentada, el legislador le propuso llegar a un acuerdo con CBM.

Los chats de Pacheco con Cornejo

Sobre su relación con Cornejo, el jefe de Codelco dijo: “Le tengo simpatía, pero no nos frecuentamos ni tenemos una relación cercana”. No obstante, contó, le llegaron mensajes del exdiputado “entre los días 3 y 6 de julio del año 2023, en relación con la causa CBM/Codelco”.

“El 3 de julio de 2023 a las 12:07 del mediodía recibí un mensaje de WhatsApp de Aldo Cornejo, en que me señalaba que en las próximas horas se haría público el fallo de la Corte Suprema en la causa CBM/Codelco, con resultado desfavorable para Codelco, y me señalaba la disposición de la empresa para ‘resolver amistosamente este tema"”, expresó, según el citado medio.

Revisa la primera comunicación de Cornejo con Pacheco a continuación:

3 DE JULIO, 2023 Cornejo: Estimado Máximo quería comentarte con anticipación que en las próximas horas será público el fallo de la Corte Suprema que acoge el recurso de Movitec y ordenará el pago. La empresa tiene toda la voluntad de resolver amistosamente este tema y evitar los ruidos que se pueden dar. Estamos totalmente disponibles. Gracias de antemano. 4 DE JULIO, 2023 Pacheco: Buen día Aldo – averiguo sobre este tema y te cuento. Un abrazo *LLAMADA PERDIDA A LAS 8:15 AM Cornejo: Devolví el llamado. La información era solo para ti. Por eso me

interesa hablarte. Gracias



Cornejo: La información no es oficial todavía.

Tras eso, el presidente de Codelco solicitó al representante de la cuprífera en esa causa, Raimundo Labarca; y a la vicepresidenta, Macarena Vargas, información oficial.

“Me informaron que había ocurrido una serie de irregularidades en la tramitación de la vista de la causa, y que estábamos a la espera de la sentencia. También me informaron que Aldo Cornejo no era abogado de CBM, por lo que finalmente decidí no volver a comunicarme con él por este tema“, señaló.

Sin embargo, ese no fue el último mensaje del militante DC.

Cómo Cornejo reveló un fallo judicial no publicado

“Más tarde ese mismo 4 de julio de 2023, a las 8.41 PM, me envió como archivo adjunto un documento de título fallo Rol N°141.421-2023, que correspondía precisamente a la sentencia definitiva dictada por la Corte Suprema con esa fecha, en la que se revocaba la sentencia de la Corte de Apelaciones del Copiapó y se acogía el recurso de protección de CBM contra Codelco”, acusó.

“Al minuto siguiente, me escribió diciendo que el fallo ‘abría puertas para cerrar este tema’ y que estaba disponible para resolver el asunto de la mejor manera y conversarlo bajo ‘reserva de caballeros’. No respondí a esos mensajes”, agregó.

Después que se acogiera el recurso de CBM contra Codelco, esta última apeló al fallo. Tras eso, el propio Cornejo volvió a comunicarse con Pacheco, enviando el documento que rechazó el recurso.

“El 6 de julio de 2023 a las 4:10 PM, Aldo Cornejo me envió como archivo un documento PDF titulado No ha Lugar C.S. que correspondía al fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que rechazaba el recurso de nulidad intentado por los abogados de Codelco. Inmediatamente, me envió un mensaje diciendo que con esto se acababa la vía judicial, lo cual tendría un impacto en el arbitraje, y reiteró la disposición a conversar y encontrar una solución amistosa”, explicó Pacheco.

“También dejé sin responder este mensaje y no volví a tener ninguna interacción con él sobre este conflicto”, agregó.

Cornejo no explica cómo obtuvo la información anticipada

Finalmente, desde Ciper se comunicaron con el otrora parlamentario para consultar las razones tras sus gestiones. A ello, partió replicando que había preocupación en el parlamento, y que al tener la información decidió comunicarse con Pacheco para recomendar un acuerdo con CBM.

No obstante, tras leerle los chats, reconoció: “Uno de los dueños de Movitec habló conmigo al poco tiempo de que (Codelco) le había puesto término al contrato. (…) Yo nunca fui abogado de él, nunca me pagó, nunca le cobré”.

“No es que tuviera información privilegiada, lo que ocurre es que en un momento… Mire, a ver, cómo explicarle: yo soy jurídicamente y políticamente inquieto. Respecto de este caso en particular, yo estudié mucho y averigüé mucho y conversé con mucha gente y siempre tuve la convicción que el fallo iba a ser contrario a Codelco”, agregó.

Así, finalmente, Cornejo no entró en detalles de cómo obtuvo la información antes que fuese pública, y si bien posteriormente -según información de Ley de Lobby- ha trabajado con abogados de CBM, dice: “No supe nunca el contenido del fallo”.