El ministro de Relaciones Internacionales, Alberto Van Klaveren, se pronunció sobre el quiebre de las relaciones diplomáticas con Venezuela y su impacto en el caso del exteniente opositor del régimen, Ronald Ojeda. Destacó el trabajo del Ministerio Público en el "Caso Ojeda", lamentando la falta de colaboración del gobierno venezolano y reafirmando la política de no reconocimiento de la elección fraudulenta de Nicolás Maduro. Van Klaveren expresó el deseo de retomar relaciones normales con Venezuela para atender las necesidades consulares de ambos países.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, se refirió nuevamente al quiebre de las relaciones diplomáticas con Venezuela, y la forma en cómo esto incide en la causa abierta por el crimen del exteniente, Ronald Ojeda.

Al respecto, el canciller partió exponiendo que el “Caso Ojeda está en manos de la justicia y creemos que efectivamente el Ministerio Público ha estado abocado al tema como corresponde, ha hecho una labor muy intensa”.

Eso sí, pese a esto, lamentó no contar con la “colaboración de parte del gobierno de Venezuela”, añadiendo que “respecto de nuestras relaciones con Venezuela, la política anunciada por el gobierno se mantiene”.

En esa línea, la autoridad reconoció que desde Cancillería le gustaría, algún día, retomar “relaciones normales con Venezuela”, ya que es importante velar por las “necesidades consulares” de los ciudadanos.

“Se mantiene la situación y en estos momentos nuestro mayor interés respecto de Venezuela es poder dispensar atención consular y poder lograr también que Venezuela pueda atender las necesidades consulares de su gran comunidad en nuestro país”, completó.

Canciller Van Klaveren por quiebre de relaciones diplomáticas con Venezuela

El canciller Alberto Van Klaveren también reiteró que aun cuando las relaciones con el país llenero no pasan por su mejor momento, no reconocerán bajo ningún contexto “la legitimidad de la elección que hubo en Venezuela”.

“Seguimos considerando que fue una elección fraudulenta y en consecuencia no reconocemos -tampoco- el nuevo mandato que puede haber asumido Nicolás Maduro”, enfatizó.

“Por otra parte, no reconocemos como presidente a Edmundo González, no porque creamos que ha perdido la elección, sino que simplemente creemos que como gobierno no nos corresponde a reconocer ganadores de elecciones de otros países”, cerró.