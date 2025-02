Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, se niega a pedir disculpas por difundir una foto falsa en la que aparece el Presidente Gabriel Boric abrazado con el polémico Ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. La imagen generó una reacción del mandatario en redes sociales, instando a no compartir información falsa. A pesar de reconocer un posible error al no verificar la imagen, Bobadilla acusó al Gobierno de tener vínculos con el régimen de Maduro. A pesar del error y la falsedad de la foto, el diputado rechaza pedir disculpas, asegurando que no lo hará ni al Gobierno ni al Presidente. La imagen fue creada con Inteligencia Artificial, según el sitio especializado Fast Check.