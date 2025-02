La suspensión de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela continúa generando análisis debido a la decisión del régimen venezolano de cesar las funciones de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz, lo que podría tener amplias implicancias. Guarequena Gutiérrez, ex embajadora de Venezuela en Chile y académica de la Universidad del Alba, señaló en T13 Radio que esta medida afecta principalmente a la población chilena en Venezuela y cuestiona la soberanía de Chile al no decidir por sí mismo tras ser expulsado del país sudamericano.

La suspensión de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela sigue siendo materia obligada de análisis.

Y es que la decisión del régimen venezolano de cesar las funciones de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz, es una medida que puede tener grandes implicancias.

Todo esto fue analizado por Guarequena Gutiérrez, académica de la Universidad del Alba y ex embajadora de Venezuela en Chile, en conversación con T13 Radio.

Así, al respecto indicó que “a quien más afecta es a la población chilena en Venezuela, pero yo creo que también afecta a la soberanía de Chile en no decidir ellos, desde que fueron expulsados de Venezuela, el haber cerrado el consulado o el haber tomado una decisión”.

“Deja un sabor amargo en la boca que sea un régimen violador de Derechos Humanos el que te diga qué hacer”, añadió.

Tras esto, la académica analizó el Caso Ojeda y la eventual responsabilidad de Diosdado Cabello, segundo al mando de Venezuela, asegurando que nuestro país tiene la “potestad y el deber moral de ir a la Corte Penal Internacional en caso de que se compruebe lo que dice este testigo”.

“Ciertamente, esta respuesta del régimen de Nicolás Maduro de que le ordena a Chile cerrar sus dos consulados se da después de las declaraciones de la ministra Tohá”, agregó.

Por último, enfatizó en que si Venezuela no tiene democracia, en nuestro país no habrá seguridad, ya que “no es solamente una dictadura, es una dictadura que ha conformado el Tren de Aragua, pero el Tren de Aragua también tienen otras facciones y han debilitado el componente social”.

“Entonces yo creo que es imperativo que los países de la región, incluyendo Chile, tengan que mirar a Venezuela como un agente criminal que está penetrando la sociedad de sus países”, concluyó.