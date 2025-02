La concejala Denisse Dufey Cerda fue elegida alcaldesa suplente de Victoria, La Araucanía, debido a que el alcalde reelecto, Javier Jaramillo Soto, no puede ejercer por un proceso judicial por abuso sexual, abuso sexual agravado y violación. Dufey, de 35 años e ingeniera civil industrial, expresó su sorpresa por la votación de sus colegas y su compromiso de trabajar por la comuna. El concejal Henry Canales elogió su nombramiento, destacando su capacidad para enfrentar el desafío. Jaramillo, por su parte, seguirá cumpliendo arresto domiciliario total tras el rechazo de un recurso de amparo.

La concejala Denisse Dufey Cerda fue designada como alcaldesa suplente de la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía.

Esto, puesto que Javier Jaramillo Soto, quien fue reelecto en las elecciones municipales recién pasadas, no ha podido ejercer producto del proceso judicial que enfrenta por los delitos de abuso sexual, abuso sexual agravado y violación.

Dufey, de 35 años, es ingeniera Civil Industrial de profesión. Salió reelecta en las elecciones de octubre pasado, como independiente apoyada por el Partido Liberal.

Tras la votación, que terminó con cuatro votos a favor y uno en contra, la autoridad comunal expresó que le “sorprendió la votación de mis colegas. Primero, sé que tengo que ser responsable, llegar tranquila al municipio, reunirme con los equipos de trabajo, con los departamentos, para ver en qué está cada uno”.

Sobre el nuevo desafío, en tanto, indicó que “estoy contenta porque siempre me ha gustado trabajar por mi comuna. Soy nacida y criada aquí en Victoria y nunca me he querido ir fuera de la comuna por lo mismo”.

El concejal Henry Canales, por su parte, valoró el nombramiento de su par, argumentando que es la “segunda mujer que asume esta tremenda responsabilidad. Es muy trabajadora, joven, con título y la verdad es que tiene todas las cualidades para enfrentar este tremendo desafío”.

Finalmente, vale recordar que como la Segunda Sala de la Corte de Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por el defensor de Jaramillo, este deberá seguir cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total.